Avenir de RYAM à Témiscaming : Unifor réclame une rencontre d’urgence

Le syndicat Unifor réclame une rencontre d'urgence avec les dirigeants de la compagnie Rayonier Advanced Materials (RYAM) concernant l'avenir de l'usine de Témiscaming.

L'entreprise a annoncé par voie de communiqué, il y a deux semaines, avoir embauché une firme spécialisée pour analyser la vente possible d'une partie du complexe de Témiscaming.

Le syndicat qui représente les travailleurs accuse RYAM de manquer de transparence.

Unifor souhaite souligner sa frustration et sa consternation face à la manière dont cette annonce a été faite le 13 octobre dernier, alors que les membres du syndicat, tout comme les officiers locaux, ont été informés de cette décision majeure via un communiqué de presse, sans qu'aucune consultation ou discussion préalable ne soit entamée , mentionne le syndicat dans un communiqué de presse publié en fin de journée lundi.

L'usine de Témiscaming emploie près de 800 personnes et représente le moteur économique de cette petite ville.