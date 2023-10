Plan de gestion des déchets : la Ville d’Ottawa veut instaurer une culture « sans déchet »

Plusieurs avenues s’offrent à la Ville d’Ottawa pour faire face à son défi de gestion des déchets solides, dont la construction d’un incinérateur afin de transformer ces rébus en énergie. Il faudra aussi multiplier les mesures afin de modifier les habitudes des citoyens, des entreprises et des institutions, indique l’ébauche du plan directeur de la gestion des déchets solides présentée lundi.

Dans ce document, l’administration indique que le conseil municipal doit adopter un nouveau plan au cours de ce mandat et que le temps commence à manquer puisque la décharge du chemin Trail pourrait atteindre le maximum de sa capacité d’ici 2035. On précise que le plan directeur n’est pas financé durablement et qu’il est crucial de prévoir les besoins futurs des Ottaviens.

Le plan met de l’avant cinq objectifs dont maximiser la réduction et la réutilisation des déchets, maximiser le recyclage des déchets et instaurer une culture sans déchets sur tout le territoire de la ville.

Pour atteindre ces objectifs, les fonctionnaires ont identifié lors de consultations publiques 25 actions à mettre en place. Grâce à elles, on veut réduire de 31 000 tonnes la quantité de déchets enfouis au cours des 30 prochaines années afin d’allonger de 14 ans la durée de vie de la décharge du chemin Trail.

Le plan directeur de la gestion des déchets solides s’attarde à trois technologies de substitutions qui contribueraient à la gestion des déchets. La plus avantageuse, selon l’administration, est l’incinération des déchets pour les transformer en énergie qui permettrait de réduire de 73 % le volume de déchets à enfouir dans la décharge. De plus, cette technologie permettrait de diminuer la production de CO2 d’environ 33 000 tonnes par année et prolongerait la durée de vie de la décharge au-delà de l’horizon de 30 ans du plan.

La Ville étudie aussi le traitement des déchets mixtes qui permet de mieux séparer les déchets et qui ajouterait quatre années à la durée de vie de la décharge. Cette technologie permettrait de réduire de près de 6000 tonnes par an la production de CO2. On aborde aussi la digestion anaérobie, ou méthanisation, qui est actuellement en place, mais qui pourrait réduire d’environ 4400 tonnes la production annuelle de CO2 si elle était reconduite.

Les technologies analysées par l’administration pourraient toutefois faire grimper la facture moyenne pour ce service de 185 $ à environ 500 $ par année, soit une augmentation de près de 170 %. Selon la gestionnaire de programme à la direction de la planification à long terme de la gestion des déchets solides, NicholeHoover-Bienasz, cela ferait en sorte que les Ottaviens paieraient un peu plus pour la gestion des déchets que Toronto, mais moins que Edmonton, par exemple.

La Ville n’a toutefois pas quantifié précisément le coût des différentes initiatives et technologies étudiées dans le plan directeur.

Une nouvelle consultation sera organisée au cours du premier trimestre de 2024 afin de recueillir les commentaires sur l’ébauche du plan directeur de la gestion des déchets solides.