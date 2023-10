Un médecin ayant procédé à une évaluation psychiatrique de l'homme accusé en lien avec l'attaque de London a affirmé à la barre des témoins que le comportement de Nathaniel Veltman avait plusieurs singularités. Le Dr Julian Gojer a réitéré que plusieurs problèmes de santé peuvent avoir joué un rôle dans les événements.

L’homme de 22 ans est accusé du meurtre prémédité dans des circonstances terroristes de quatre membres d’une famille musulmane à London le 6 juin 2021 et de tentative de meurtre pour de graves blessures infligées à un enfant lors des événements.

Il a plaidé non coupable.

Le procès se poursuit pour une huitième semaine et la défense continue d’explorer, avec le psychiatre Julian Gojer, l’état d’esprit de l’accusé avant, pendant et après les événements qui lui sont reprochés. Le médecin a rencontré l'accusé pendant 18 heures et il a réalisé des entrevues avec son père.

Ouvrir en mode plein écran Le psychiatre Julian Gojer témoigne au procès de Nathaniel Veltman. Photo : Credit: Michael Evans/CBC

Le psychiatre a relevé plusieurs singularités dans le comportement de l'accusé au cours de sa vie, citant notamment une obsession pour les extraterrestres pendant une certaine période de son adolescence.

Le psychiatre a réitéré à la barre des témoins que la dépression, un trouble obsessif compulsif, l’anxiété et un trouble du spectre de l’autisme peuvent avoir joué un rôle dans les événements.

Les champignons magiques que l’accusé affirme avoir consommés dans les jours précédents l’événement auraient pu provoquer chez lui une hypomanie pendant la période de sevrage de la drogue. Cette condition peut favoriser un excès d’énergie et expliquer les longues prises de parole de l’accusé lors de ses interrogatoires avec la police.

La COVID-19 s'invite dans le procès

Lundi, la juge Renee Pomerance a dispensé un juré en raison de problèmes de santé. Les 13 jurés restants ont été informés que celui-ci avait reçu un résultat positif à un test de COVID-19. Le tribunal a aussi offert aux jurés de porter un masque pour les procédures.

Toutefois, ce retrait risque peu d’avoir un effet sur les procédures. Au début de ce procès, 14 jurés ont été sélectionnés alors que les procédures habituelles requièrent la sélection de 12 personnes.

L’objectif de la juge était de s’assurer que, malgré la durée du procès, suffisamment demeurent en poste jusqu’au moment du verdict. Au moment des délibérations, seulement 12 jurés seront toutefois invités à déterminer le verdict.

Ouvrir en mode plein écran Le procès de Nathaniel Veltman a lieu à Windsor. Photo : La Presse canadienne / Dax Melmer

Un procès criminel peut être complété avec aussi peu que 10 jurés si certains doivent abandonner leur tâche. Toutefois, si un trop grand nombre de jurés sont incapables de terminer leur mandat, pour des raisons de santé par exemple ou d’autres circonstances exceptionnelles, un non-lieu peut être prononcé, obligeant la tenue d’un nouveau procès.

Or, dans ce cas-ci, 13 personnes sont toujours en poste. Le tribunal avait initialement estimé que le procès devait durer huit semaines. Ce délai est maintenant dépassé.

Une fois le témoignage du docteur Gojer terminé, le psychiatre pourra être interrogé par la Couronne.

La défense pourra ensuite déterminer si elle appelle d’autres témoins ou termine la présentation de sa preuve au procès qui se déroule à la cour supérieure de Windsor.