La pilule abortive maintenant accessible sur l’ensemble du territoire gaspésien

La pilule abortive est maintenant accessible sur l’ensemble du territoire gaspésien. Des médecins de la Baie-des-Chaleurs ont décidé de suivre la formation pour pouvoir la prescrire.

Le service est déjà offert par des médecins qui pratiquent dans les hôpitaux de Chandler, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts et Cap-aux-Meules.

Dans toute la question de l’avortement, c'est important de dire qu'on a des gens qui lèvent la main et qui acceptent de faire une offre de service en surplus de ce qu’ils font déjà pour la population. Moi, je trouve cela très encourageant.

Même si de plus en plus de médecins sont formés pour prescrire la pilule abortive, le processus demeure un parcours du combattant, selon l’agente de développement en santé des femmes pour la Table de concertation des groupes de femmes Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Léa Blouin-Rodrigue.

C’est le médecin qui choisit de son propre chef d'aller se former pour pouvoir la prescrire. Ensuite, il met en place ce service-là avec toute l'équipe médicale, [...] s’assure que les pharmaciens du coin vont avoir le médicament, explique-t-elle. C’est beaucoup de paperasse et d’étapes qui reposent sur le médecin qui décide de la prescrire.

Ouvrir en mode plein écran Léa Blouin-Rodrigue, agente de développement en santé des femmes pour la Table de concertation, dit que le combat pour maintenir le droit à l'avortement est loin d'être terminé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Selon elle, cela empêche plusieurs médecins d’entamer le processus de formation, alors que le besoin est très grand dans la région. La Table de concertation est en contact avec une médecin de Maria qui s’est récemment formée pour offrir ce service. Ce qui la frappe en ce moment, c'est de voir que le besoin est réellement là et que ça repose exclusivement sur elle , raconte Mme Blouin-Rodrigue.

Quand elle a pris des vacances récemment, elle m'a confié que des personnes se sont retrouvées sans service. Elle ne sait pas ce qu'il est advenu de ces personnes-là. C’est cela qui est difficile à jauger , estime-t-elle.

L’avortement chirurgical encore difficilement accessible

Seul l’hôpital de Gaspé offre le service d’avortement chirurgical en Gaspésie, à raison d’une journée par semaine.

À la clinique de Gaspé, ils étirent leur journée. Ils font tout pour que toute la clientèle qui est arrivée à cette étape-là dans sa décision et dans sa consultation soit prise en charge , souligne Mme Jacques.

Mais le territoire est immense, précise Léa Blouin-Rodrigue.

C'est le principal problème, parce que quelqu'un qui n’a pas de voiture, qui a une mobilité réduite, par exemple, va avoir plus de difficulté à se rendre à son rendez-vous.

Au-delà de la distance, l’accès à des services de proximité est l’autre difficulté en Gaspésie, selon l’agente de projets. Cela empêche les personnes qui choisissent d’interrompre leur grossesse de faire un véritable choix, estime-t-elle.

Peut-être qu'on n'a pas envie de prendre la pilule abortive. Ce n’est pas la même expérience. Il faut quand même être à l'aise de le vivre seule chez soi. Il y a des personnes qui vont préférer vivre un avortement à l'hôpital avec des professionnels autour d'elles; elles vont se sentir plus en confiance comme ça , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie, Connie Jacques (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le CISSS travaille à un projet afin de rendre éventuellement l’avortement chirurgical accessible dans la Baie-des-Chaleurs et d'agrandir son offre de services dans le dossier. Cependant, le projet est à l’étape préliminaire et aucun échéancier n’est encore disponible.

Avoir un point de service à Maria, ça changerait vraiment la donne. Ça permettrait de faire moins de route, d'avoir moins de logistique pour avoir accès à ce service-là. Ce serait avantageux pour les femmes de la Baie-des-Chaleurs , affirme Léa Blouin-Rodrigue, agente de projets pour la Table de concertation des groupes de femmes Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Notre objectif médical, c'est que la femme qui a décidé de mettre fin à une grossesse puisse le faire le plus tôt possible, parce que le plus tôt possible, c'est moins d’interventions , déclare la PDG adjointe du CISSS de la Gaspésie.

Ce qui encourage Connie Jacques, c’est que, pour le moment, rares sont les personnes que le CISSS envoie à l’extérieur de la région parce qu’elles ont dépassé les 12 semaines.

En Gaspésie, en effet, l’avortement chirurgical ou avec la pilule abortive n’est possible que jusqu’à 12 semaines et 6 jours de grossesse.

Neuf semaines pour la pilule abortive, ce n’est pas coupé au couteau. Au final, c’est le médecin traitant qui décidera avec la patiente de ce qui est le mieux adapté à sa situation , ajoute Mme Jacques.