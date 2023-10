L’Estrie est toujours en attente de son spectromètre, qui aidera à éviter les surdoses

Partout au pays, les surdoses de drogues retiennent l'attention, et inquiètent les intervenants qui voient leurs ravages. En Estrie, l'organisme Élixir travaille depuis deux ans pour avoir le premier spectromètre de la région, un appareil d'analyse de drogues qui permet de connaître leur composition. Depuis un an, cet appareil prend la poussière dans un local du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, en raison de dédales administratifs.

Tout est prêt chez l'organisme Élixir pour accueillir la machine qui permet d'analyser la composition des drogues.

C'est un appareil qui pourrait sauver des vies selon les intervenantes impliquées dans le dossier. D'ailleurs, la famille d'Ezekiel, un Sherbrookois de 21 ans qui est mort après avoir accidentellement consommé du Fentanyl, est persuadée que les évènements auraient pu être différents s'il avait pu tester ses drogues.

L'intervenante pour Élixir, AÏka Hamelin-Lucas, indique que le spectromètre sera principalement utilisé pour les drogues achetées dans la rue. Ça peut nous donner c'est quoi la première substance, la principale qu'on voit dedans, mais surtout ça peut nous donner des informations sur la substance est coupée avec quoi.

Est-ce que la drogue est coupée avec un autre stimulant par exemple la caféine, ou est-ce qu'elle est coupée avec quelque chose qui n'est pas censé être là ou qu'on ne voit pas habituellement et qui pourrait causer des surdoses.

Ouvrir en mode plein écran La directrice d'Élixir, Magalie Roy, est en compagnie de l'intervenante au même organisme, Aïka Hamelin-Lucas. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

L'entente est claire : la santé publique de l'Estrie a acheté la machine, et la prête à l'organisme. Elle a été livrée il y a un an jour pour jour dans un local au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Depuis ce temps il est impossible de la sortir, déplore la directrice d'Élixir, Magalie Roy. On s'est rendu compte que ce n'est pas si simple en fin de compte ravoir la machine, considérant qu'elle ne nous appartient pas .

Grosso modo, il manque une signature, il manque le OK d'une personne et on n'est pas capable de savoir qui est cette personne.

C'est désespérant, on a l'impression d'avoir travaillé un petit peu pour rien, on a hâte que ça voie le jour. Ça double mes assurances par mois pour une machine qu'on n'a pas, pour un service qu'on n'a pas , renchérit-elle.

Par écrit, le CIUSSS explique attendre une validation de la direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux, une entité indépendante.

Des relances ont été effectuées afin d’obtenir les autorisations nécessaires et procéder au déploiement de l’appareil. Nos partenaires sont bien informés du processus. Tout comme eux, nous sommes très sensibles au fait que cet appareil sera un service utile qui s’ajoutera aux nombreux services déjà en place pour prévenir les méfaits liés à la consommation de substances psychoactives , peut-on lire.

Une machine attendue sur le terrain

Il y a actuellement une augmentation des substances en Estrie, observe la coordonnatrice au centre de prévention des surdoses Iris Estrie, Delphine Lamoureux.

On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y a de plus en plus de cas rapportés où les gens ne se sentent pas bien, ils ont des symptômes importants de surdoses et même des surdoses. Récemment on a un de nos usagers qui est décédé malheureusement par surdose, je pense que ça crée une certaine fébrilité dans la rue, une peur , met-elle de l'avant.

L'appareil permettra aussi d'établir un contact avec les consommateurs. Tout le monde pourra tester ses drogues.

C'est vraiment un outil d'intervention, ça nous permet oui d'avoir de l'information, mais surtout de partager avec les personnes, de pouvoir créer un lien , soutient AÏka Hamelin-Lucas. Elle ajoute que les intervenants pourront ensuite sensibiliser les consommateurs aux dangers de certaines substances qui pourraient se retrouver dans leurs drogues.

Delphine Lamoureux mentionne qu'il n'y a pas une semaine qui passe s'en que quelqu'un lui parle de cette machine. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est de perdre cet engouement-là. Si les gens sont prêts à venir, et qu'ils ont confiance envers le service, c'est le moment d'exploiter ce genre de service , déclare-t-elle.

Avec les informations de Marion Bérubé