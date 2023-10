Les membres du comité exécutif de Toronto débattront mardi de la possibilité de construire le centre aquatique de l'entreprise Therme au Parc des expositions , au lieu de la Place de l'Ontario. Cette solution de rechange mérite d'être explorée selon différents intervenants, dont le PDG du Parc des expositions.

C'est la mairesse adjointe de Toronto Ausma Malik qui présente la motion en question. Elle recommande au comité de demander au directeur municipal, en collaboration avec le PDG du Parc, Don Boyle, de réaliser une étude de faisabilité sur l'installation du complexe aquatique au Parc des expositions.

Don Boyle se dit ouvert à la réalisation d'une étude. Celle-ci, dit-il, représenterait une bonne première étape pour vérifier si le spa est compatible avec le Parc des expositions. Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles initiatives , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le spa Therme doit être construit sur l’île Ouest de la Place de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Camille Gauthier

Selon la mairesse adjointe, le spa pourrait notamment être construit sur le site du centre Better Living. Le centre est sous-utilisé, selon Don Boyle. Il demeure un élément vital du Parc des expositions.

L'installation du spa au Parc des expositions est sensée, estime Norman Di Pasquale, le coprésident du groupe Ontario Place For All, qui milite contre la privatisation de la Place de l'Ontario. Cela permettrait aussi aux contribuables d'économiser un demi-milliard de dollars , dit-il.

En début d’année, la compagnie d’origine autrichienne Therme a défendu le bien-fondé du complexe aquatique qu’elle projette de construire à la Place de l’Ontario. Dans un communiqué envoyé par courriel à Radio-Canada, la compagnie a réitéré son appui.

Au mois de septembre, un porte-parole de la ministre de l'Infrastructure, Kinga Surma, a souligné à CBC News que la province ne comptait pas changer ses plans quant à l'ouverture du complexe aquatique à la Place de l'Ontario. Nous avons réalisé des progrès importants jusqu'à maintenant , a noté Andrea Chiapetta.

Moins de travaux, selon des militants

L'installation du spa au Parc des expositions limiterait les travaux, selon Norman Di Pasquale et l'urbaniste Ken Greenberg, lui aussi membre d'Ontario Place For All.

Plusieurs aspects du projet de construction du complexe aquatique ont fait les manchettes au cours des derniers mois, dont l’abattage prévu de plus de 800 arbres, la privatisation de terres provinciales, la construction d’un garage souterrain de plus de 2000 places.

Ouvrir en mode plein écran L'urbaniste Ken Greenberg estime que l'emplacement du spa Therme au Parc des expositions pemettrait d'éviter l'abattage d'arbres et de privatiser des terres provinciales, et ce, à un coût moins élevé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Si le spa se trouve au Parc des expositions, il a soudainement accès à 6000 places de stationnement. Il se trouve près d'une station GO, donc il n'aurait pas besoin de travaux supplémentaires pour préparer son installation , explique Norman Di Pasquale.

Ken Greenberg affirme aussi qu’en utilisant la Place Exhibition comme site pour le spa, le bord du lac Ontario demeure entièrement public.

Le besoin de décentraliser le secteur du divertissement

L'ancienne candidate à la mairie de Toronto, Chloe Brown, qui a fait campagne en juin sur la transformation de la Place de l'Ontario en centre de recherche, propose plutôt d'installer le spa Therme dans le secteur de l’hippodrome Woodbine, près de l’aéroport Pearson.

Ouvrir en mode plein écran Chloe Brown, analyste des politiques au Centre des Compétences futures et ex-candidate à la mairie de Toronto, ne soutient ni l'emplacement du spa Therme à la Place Ontario, ni au Parc des Expositions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La concentration des attractions au centre-ville ne fait qu'alimenter le phénomène pas dans mon jardin , soutient celle qui est aussi analyste des politiques au Centre des Compétences futures.

Le Parc des expositions et ses environs, dit-elle, offrent déjà un large éventail d’événements .

Nous avons des jeunes dans toute la ville qui ne devraient pas être obligés de venir au centre-ville pour se divertir. Cela permettrait de réduire la pression exercée sur les ressources du centre-ville.

La question de l'emplacement demeure un enjeu intergénérationnel. Certaines personnes plus âgées, dit-elle, veulent préserver le statu quo et bonifier les divertissements du centre-ville, sans même penser aux banlieues et aux gens qui y habitent.