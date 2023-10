Le Centre d’information touristique Terry Fox accueille les visiteurs et les résidents de Thunder Bay depuis maintenant 30 ans, la construction du centre ayant été achevée le 29 octobre 1993.

Afin de souligner l’événement, Tourisme Thunder Bay invitait la communauté à s’y rendre et offrait du café et les fameux persians , dessert typique de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Situé sur l’autoroute 11/17, aux portes de la Ville de Thunder Bay, le centre d'information touristique Terry Fox surplombe le lac Supérieur et donne une vue imprenable sur deux légendes : Terry Fox et le Géant endormi. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Paul Pepe, directeur de Tourisme Thunder Bay à la Commission de développement économique communautaire ( CDEC ) précise que le 29 octobre marque également le déménagement du monument à Terry Fox de l’autre côté de l’autoroute transcanadienne au site actuel.

Ce dernier se situe en hauteur, aux portes de la ville, à proximité de l'endroit où Terry Fox a été contraint de terminer sa course en raison de la réapparition du cancer qui lui a finalement coûté la vie le 28 juin 1981.

C’est une destination très populaire pour les visiteurs et les résidents qui veulent honorer la mémoire de Terry Fox tout en ayant une vue imprenable sur le lac Supérieur.

Le centre, qui est ouvert toute l’année, sept jours sur sept, à part quelques jours fériés, accueille entre 60 000 et 70 000 personnes annuellement, souligne M. Pepe.

Ouvrir en mode plein écran Connie Cowling, conseillère en voyages au centre d'information touristique Terry Fox, affirme que le centre comprend de l'information touristique sur toute la région du Nord-Ouest, et même de l'État du Minnesota limitrophe. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Cet été, nous avons eu plusieurs visiteurs de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Asie, du Mexique, de la Malaisie et de partout en Europe , note Connie Cowling, conseillère en voyages qui travaille sur place.

Certains traversent le Canada alors que d'autres font le tour du Lac Supérieur.

Un lieu pour se recueillir

Le site est ouvert 24 heures sur 24 et beaucoup de gens s’y rendent tôt le matin ou plus tard le soir afin de voir la statue en bronze érigée à la mémoire de Terry Fox, explique M. Pepe. Un nombre qu’il estime à bien plus de 100 000 personnes par année .

Les gens adorent ce site. Le monument est un endroit très, très spécial pour plusieurs, surtout ceux qui ont été ou sont affectés par le cancer.

Il note aussi le nombre croissant de personnes qui se donnent le défi de traverser le Canada, à la course, en vélo, en patin à roulettes , pour sensibiliser les gens au cancer ou à d’autres causes. Pour eux, l’arrêt au monument est fondamental.

Ouvrir en mode plein écran Posée sur un socle en granit et une fondation en amétryste, la statue en bronze de Terry Fox a été érigée à la mémoire du coureur qui s'était lancé dans son «Marathon de l'espoir». Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Car, croit-il, Terry Fox a contribué à mettre de l’avant les collectes de fonds en général et pas seulement pour faire avancer la recherche sur le cancer.

Beaucoup de gens connaissent Terry, son héritage et ils s'arrêtent pour lui rendre hommage , dit-il. Ce que constate Mme Cowling au quotidien.

Terry voulait recueillir un dollar pour chaque Canadien. Alors beaucoup de gens viennent lancer leur dollar sur le Monument.

En route vers Calgary depuis Halifax avec ses parents, Carola Jara, originaire du Chili, a tenu à s’arrêter pour visiter le site.

Lorsque nous avons pris connaissance de son histoire, nous avons décidé de nous arrêter pour voir cette célèbre statue. [...] C’est très impressionnant pour nous.

Lorsqu’on lui demande de partager ses impressions, Mme Jara s'exclame : c'est merveilleux, c’est incroyable que l’on se souvienne de lui après tout ce temps!