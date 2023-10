Un club de tir voit finalement le jour à New Carlisle

L'inauguration du nouveau champ de tir du Club de tir de la Baie-des-Chaleurs, qui a eu lieu samedi, devrait permettre de régler certains problèmes de sécurité et de bruits dans le secteur.

Ce nouveau lieu, situé à New Carlisle, sur un terrain forestier loin du centre-ville et des municipalités voisines, est destiné aux utilisateurs d’armes de poing, d’arc, d’arbalète et de carabine.

« Par la rue Church, il y a 8,5 kilomètres entre le champ de tir et la route 132 à New Carlisle. Il y a cinq kilomètres avec la maison la plus proche, et la première maison vers la municipalité de Saint-Elzéar est à sept kilomètres. Alors, maintenant personne ne peut dire qu’ils entendent des bing bing bang », précise le vice-président du Club de tir de la Baie-des-Chaleurs, Pierre Henry.

C’est principalement pour ces raisons que l’implantation d’un tel projet, attendu depuis 2008, avait avorté à New Richmond.

On a cinq carrières et sablonnière sur notre territoire et c’était des endroits où les gens allaient tirer. Ça causait des problèmes de sécurité, de bruit et de nuisance , ajoute David Thibault, le maire de New Carlisle.

Ça vient éliminer et encadrer le tout sur notre territoire.

Ça vient aussi combler un besoin pour tous les chasseurs pour aligner leurs engins avant de partir dans le bois. Ça vient aussi assurer une relève sécuritaire auprès de nos jeunes en leur offrant un endroit sécurisé et encadré pour le maniement d’armes à feu , renchérit l’élu.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de New Carlisle, David Thibault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Couper la facture

Le coût total du projet s’élève à près de 1,5 million, d’après les estimations de Pierre Henry.

Publicité

Le conseil d’administration du club de tir, qui est un OBNL , a réussi à réduire la facture grâce à des subventions du gouvernement provincial et des partenariats, notamment avec la Municipalité et la commission scolaire Eastern Shores. Ses étudiants du cours de conduite d’engins de chantier ont participé au projet.

Pendant deux étés, on s’est entendu avec eux pour qu’ils viennent pratiquer leur formation pour monter les butées et compacter le terrain. Sans ça, si on avait dû tout payer en engageant un entrepreneur, il aurait fallu gagner le gros lot! , lance M. Henry.

De son côté, la Municipalité de New Carlisle contribue en payant la location du terrain.

Notre apport financier annuel au projet est le paiement du bail pour le terrain. La Municipalité est donc locataire du terrain notarié pour 25 ans, mais c’est le club de tir qui gère les activités , explique le maire Thibault.

Pierre Henry estime que le club de tir devra débourser entre 150 000 et 200 000 dollars pour ce projet. Ce montant pourrait être amoindri par une deuxième subvention que le club tente d’obtenir, indique M. Henry.

Publicité

Travaux de finition

Malgré quelques travaux de finition à compléter, les deux bâtiments de tir sont prêts à accueillir les membres une journée par semaine, soit le samedi.

On a eu quelques jours de pluie, donc on a eu un peu de retard. Il manque seulement le revêtement extérieur et l’isolation à l’extérieur, mais tout est opérationnel , dit Pierre Henry.

Déjà, les projets d’avenir sont grands pour les bénévoles du Club de tir. On continue le projet et on l’améliore. On va avoir l’eau courante et de l’électricité et à long terme, on aimerait faire des compétitions de tirs et à ce moment-là on pourrait inviter à venir avec leur roulotte , lance le vice-président du club.

Le champ de tir permet aussi d’accueillir des activités de formation et de pratique pour les membres, mais aussi de la formation pour les agents de la paix.

Une quarantaine de membres sont déjà inscrits pour le champ de tir, selon les gestionnaires du club.