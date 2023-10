Parler mal, un nouveau documentaire sur l’insécurité linguistique

Après un balado et une docu-fiction théâtrale, les artistes du Nouveau-Brunswick Bianca Richard et Gabriel Robichaud poursuivent leur enquête sur l’insécurité linguistique dans le documentaire « Parler mal » qui sera diffusé sur Ici Télé et Ici TOU.TV le 11 novembre et le lendemain sur Ici Télé Acadie.

En 2019, le duo du sud-est de la province ouvre la boîte de Pandore . Ils commencent à discuter des complexes d'insécurité liés à leur manière de parler dans leur coin de pays.

Après deux ans de travail et de rencontres avec des linguistes, des enseignants, des politiciens, le balado Parler mal est sorti sur la plateforme Ohdio de Radio-Canada en 2021.

Pour ce nouveau projet, les deux artistes sont allés hors des frontières de l'Acadie. Et cette fois, ils sont les protagonistes du documentaire réalisé par Etienne Boivin et produit par Suzette Lagacé.

Pour les besoins de ce reportage, Gabriel Robichaud et Bianca Richard ont sillonné le pays à la rencontre de divers intervenants avec une question en tête : pourquoi ça fait mal lorsqu’on se fait attaquer sur la langue qu’on parle, notre langue maternelle?

Au fur et à mesure des rencontres, Gabriel Robichaud dit avoir fait de grandes découvertes.

Ouvrir en mode plein écran Pour le compte du documentaire, Gabriel Robichaud est allé à la rencontre du juriste spécialiste des questions linguistiques François Larocque. Photo : Gracieuseté : Parler mal le documentaire

Sa rencontre avec François Larocque, professeur en droit à l’université d’Ottawa spécialisé dans les enjeux linguistiques a été particulièrement cruciale pour lui.

Il leur a appris que la langue officielle du Canada, le français, n’est pas définie par la loi. Ce qui pour moi était signe d’échec mais au contraire, la loi est la plus inclusive possible. Toutes les formes de français sont la langue officielle, du chiac, au métchif ou le joual en sont toutes des variations .

Ils sont également allés à la rencontre de jeunes pour voir comment ils vivent actuellement leur insécurité linguistique au quotidien.

Le duo espère créer une pièce de théâtre et un livre sur le sujet

Mais il ne s’agit pas de répéter une nouvelle fois ce qu’ils ont déjà dit dans leurs précédents travaux.

Chaque projet est complémentaire et indépendant. On ne s’adresse pas forcément aux mêmes personnes , estime Gabriel Robichaud.

Le documentaire n’est pas leur dernier projet dans la veine de Parler mal . Ils espèrent qu’une pièce de théâtre sur le sujet pourra voir le jour en mai 2024 et éventuellement un livre pour retracer tout le parcours afin de boucler la boucle .

Le documentaire sera diffusé sur Ici Télé et Ici TOU.TV le samedi 11 novembre à 23 h 30 dans les Maritimes (00 h a Terre-Neuve et 22 h 30, heure de l’est) et sur Ici Acadie le dimanche 12 novembre à 19 h 30, heure de l’Atlantique, 20 h à Terre-Neuve.

Avec des informations de Mariève Begin