Le consul de France évoque la création d’une école française à l’étranger à Winnipeg

Le nouveau consul de France pour l’Ontario et le Manitoba, Bertrand Pous, effectue sa première visite au Manitoba. En entrevue avec Radio-Canada, il a évoqué son espoir qu'une école au programme français soit ouverte d’ici quatre ans à Winnipeg.

Quel est le but principal de votre visite au Manitoba?

Le but de la visite, c'est de nouer des premiers contacts à Winnipeg, puisque, en tant que consul général de France à Toronto, j'ai la responsabilité de tout l'Ontario, mais aussi du Manitoba. Je veux voir comment travailler ensemble au développement de la relation franco-manitobaine, et tout ça s’inscrit naturellement dans la logique franco-canadienne.

Ma conception de mon travail, c'est d'être le plus inclusif possible. Quand on est dans un consulat général aujourd'hui ou une ambassade, notre rôle c’est d'animer un réseau, de faire travailler les gens ensemble, de jouer ce rôle d'intermédiation. Et pour ça, il faut écouter tout le monde. Je n'ai pas la science infuse pour Toronto et encore moins pour Winnipeg, puisque, naturellement, je n’y suis pas au jour le jour. Donc, pour nous, c'est d’avoir un maximum de contacts pour ensuite élaborer ensemble une feuille de route.

Vous allez rencontrer des membres du gouvernement. Quels sujets comptez-vous aborder avec eux?

Il s’agit essentiellement de premiers contacts exploratoires pour voir comment, justement, intensifier cette relation franco-manitobaine dans tous les secteurs politique, économique, beaucoup d'enjeux de diplomatie économique, culturelle, de promotion de la francophonie, de coopération éducative.

J’aurais aimé rencontrer le nouveau premier ministre, Wab Kinew, après cette élection historique. Bon, je comprends que le gouvernement se met en place, que c'est compliqué. Ça sera pour la prochaine fois. Encore une fois, c'est une première visite exploratoire.

Je vais aussi visiter certains lieux, comme le Musée canadien pour les droits de la personne et le Musée des beaux-arts de Winnipeg pour voir, encore une fois, comment on peut travailler ensemble, s'il y a des partenariats déjà noués avec des partenaires français et faire que les choses avancent dans l’économie et la coopération, la recherche, le culturel, etc.

Ça fait partie des domaines que je connais assez bien parce que j'ai eu deux affectations en matière économique au Quai d'Orsay [NDLR, le siège du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France] et que j'ai été deux fois conseiller de coopération et d'action culturelle à Singapour et en Australie.

Le Canada, et le Manitoba en particulier, manque de personnel qui peut donner des services en français ici, et la reconnaissance des diplômes est un problème récurrent. Est-ce que la reconnaissance des diplômes, par exemple entre les établissements français et le Manitoba, est une chose sur laquelle vous voulez travailler?

C'est toujours des enjeux prioritaires dans tous les pays où je suis passé et c'est toujours des enjeux très compliqués, notamment dans le domaine médical, mais pas que. La reconnaissance des diplômes, ça fait partie des choses, souvent assez techniques, qui sont des préalables aussi à l'intensification des relations.

Ce sont souvent aussi des dossiers qui avancent très très lentement et, dans un État comme le Canada, qui est un État fédéral, c'est par province qu'il faut négocier chaque fois. Tout cela est donc à prendre en compte, mais c’est quelque chose qui pourrait être abordé.

Une des choses qui est aussi ressortie avec votre prédécesseur parmi les gens au Manitoba, c’est un peu un sentiment d'abandon. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Français ici qui se sont sentis abandonnés pendant plusieurs années, et pas seulement à cause de la pandémie?

C'est pour ça que j'ai voulu venir le plus rapidement possible. S’il n'en avait tenu qu'à moi, je serais revenu venu dès mon premier mois [NDLR, M. Pous est en poste depuis deux mois].

J'ai bien conscience qu'il y a ce sentiment d'éloignement en termes de présence. Moi, je souhaite vraiment venir plus souvent. J'espère venir trois fois par an à Winnipeg pour essayer de faire avancer les dossiers parce que, naturellement, on peut travailler en visio, on peut travailler par courriel, mais les contacts humains aussi sont très efficaces et permettent de faire avancer les dossiers. C'est ce que j'ai en tête.

Après, concernant les tournées consulaires, c’est vrai qu’il y en a eu moins ces dernières années. En 2024, on en a prévu deux. Je veux aussi rencontrer les Français qui font les démarches et discuter avec eux sur leur parcours, sur leur sentiment justement par rapport à ce service qui leur est rendu. À Toronto, on n’a pas eu le sentiment d'une liste d'attente énorme pour ce type de démarche. Donc, on va adapter le dispositif en fonction de la demande.

Il y a un point sur lequel j'aimerais aussi insister, qu’il va y avoir une expérience pilote mise en place uniquement dans deux pays, le Canada et le Portugal. Elle va commencer en mars 2024 et durer jusqu'en juillet 2025, et va permettre, pour les Français qui sont déjà enregistrés [sur les listes consulaires], de faire leurs démarches de renouvellement de passeport à distance par visio, par Internet. Les citoyens du Manitoba pourront donc en bénéficier.

Ce service s’ajoutera aux visites consulaires, qui continueront. Et je comprends que c'est important pour un pays comme le Canada. J'étais en poste aussi en Australie. Il y avait aussi ce type de démarche. Donc, on essaie vraiment d'adapter au mieux notre dispositif en tenant compte de cette contrainte d'éloignement.

Vous êtes en poste pour quatre ans. Si vous aviez un rêve ou un projet que vous aimeriez voir accompli d’ici la fin de votre mandat pour le Manitoba et la relation France-Manitoba, quel serait-il?

Un des objectifs très, très concrets, ce serait l'ouverture d'une école française à Winnipeg. Je pense que c'est un projet qui est un serpent de mer depuis pas mal d'années.

Il y a un projet qui est en cours d'élaboration et qu'on va essayer de soutenir parce que je pense que ça serait un signal fort, de manière générale, à la coopération éducative. C'est un des enjeux prioritaires. Je pense qu'il y a encore cet objectif du président de la République [NDLR, Emmanuel Macron] aussi de doubler le nombre d'élèves [dans le réseau de l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE)].

Il y a des pays dans lesquels, effectivement, il y a un potentiel et, au Manitoba, il y a clairement un potentiel pour développer une école française, donc, du réseau de l’ AEFE . Donc voilà, ça serait un objectif concret qui serait important à mes yeux de voir d’ici quatre ans, peut-être même avant.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le projet qui est en cours?

Il y a des jeunes Français dynamiques à Winnipeg qui ont déjà réfléchi à la question, qui ont déjà exploré des modèles, voire des lieux possibles.

Donc, après, voilà, ça va se mettre en route et puis s’il y a des contacts à faciliter avec les autorités locales, ce sera avec plaisir qu'on le fera en lien avec l'ambassade. On est là pour appuyer même si, au départ, c'est une initiative privée.