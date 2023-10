En rémission, un entrepreneur La Tuque veut redonner

Mettre son entreprise sur pause pour amasser de l’argent pour des causes qui lui tiennent à cœur, c’est ce qu’a fait Stéphane Dupont au cours des cinq derniers mois. Il a réussi à amasser environ 17 000 $ qu’il remettra à deux fondations. L'entrepreneur forestier de La Tuque tenait à faire sa part après avoir lui-même été aux prises avec de graves problèmes de santé.

À la fin de l’été 2020, Stéphane Dupont décide de faire une dernière sortie en motocross. Il s’élance sur un saut de 70 pieds. Alors qu’il est en plein vol, le moteur s’arrête et la moto plonge vers le sol. Le coureur expérimenté est éjecté et percute violemment la piste. Il se rend à l’hôpital pour une clavicule cassée, mais sa visite à l’hôpital révèle une masse suspecte dans son cou : il est atteint d’un cancer de la thyroïde.

[Le médecin] m'annonce par téléphone que [j’ai] le cancer. Ouf… 43 ans, full en forme et dans ta tête, c'est impossible , raconte-t-il.

Malgré le choc initial, Stéphane Dupont est loin de s’apitoyer sur son sort. Il se retrousse les manches et poursuit même son entraînement de motocross. Il s’investit aussi d’une mission.

Avant de me faire opérer, je me suis promis une chose, en me mettant dans la peau de tout le monde qui [a] le cancer, en ayant une pensée envers eux autres, que je ferais de quoi.