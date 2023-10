Élève enfermé dans un casier : une famille d’Ottawa dénonce des sanctions insuffisantes

Une enseignante d’Ottawa a écopé de deux jours de suspension après avoir enfermé un élève dans un casier pendant environ deux minutes, une suspension contestée par son syndicat. Près de trois ans après les faits, la famille du jeune se bat toujours pour que l’enseignante soit mutée dans une autre école.

L’événement a eu lieu le 4 décembre 2020, au Collège catholique Franco-Ouest. Pendant l’heure du dîner, l'élève alors âgé de 12 ans s’amusait avec ses amis à entrer et sortir de son casier. Leur jeu était pas mal drôle , se rappelle-t-il, jusqu’à ce qu’une enseignante du cycle intermédiaire n’intervienne.

Cette dernière, qui n’était pas son enseignante, lui aurait demandé après une brève interaction d’entrer à nouveau dans son casier. C’est une enseignante , explique l’élève, tu veux vraiment écouter cette personne-là et quand elle te dit de faire quelque chose comme ça, tu le fais .

Radio-Canada a accepté de ne pas identifier l'adolescent étant donné qu'il est mineur.

Ouvrir en mode plein écran L’élève affirme que la porte de son casier lui aurait frappé le visage. Il n’aurait toutefois pas été blessé. Photo : Radio-Canada

Selon l’élève, l’enseignante aurait claqué la porte du casier pour ensuite la maintenir fermée. L’adolescent raconte avoir tenté de sortir, mais sans succès, et ce à plusieurs reprises. Il affirme aussi que la porte lui aurait frappé le visage, mais qu’il n’a pas été blessé.

À l’intérieur du casier, le jeune se souvient avoir entendu des rires, que l’enseignante lui aurait dit qu’il devait rester à l’intérieur de sa case pendant plusieurs minutes et qu’il serait en retard à son prochain cours. Il affirme même que l’enseignante aurait demandé si quelqu’un avait un cadenas.

Radio-Canada a pu visionner la vidéo de l’événement, captée par une caméra de surveillance de l’école. L’extrait, sans son, a été obtenu par Michel, le père de l'élève, grâce à une demande d’accès à l’information auprès du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). L’extrait corrobore le fil des événements qui ont duré 1 minute et 55 secondes.

3:09

Dans la vidéo, on voit l’enseignante s’approcher du jeune, qui entre ensuite dans le casier. On peut la voir mettre son pied sur la porte du casier à au moins quatre reprises. L’élève ouvre deux fois la porte de sa case, avant de finalement en sortir.

Il aura été confiné dans sa case pendant près de deux minutes, deux minutes durant lesquelles un sentiment de peur l’habite.

Je lui ai dit que ce n’était pas approprié pour ce que j’avais fait. Je n’ai pas vraiment rien fait de mal alors je ne comprenais pas pourquoi aller si loin dans la punition pour moi , raconte l’adolescent. L’enseignante lui aurait répondu qu’elle voulait avoir du fun .

De retour en classe, l’élève de 12 ans était bouleversé et pleurait par moments, se souvient-il.

Ouvrir en mode plein écran Une enquête interne a été initiée par le conseil scolaire après les événements. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Contactée par Radio-Canada, l’enseignante a indiqué ne pas être en mesure de commenter le dossier parce qu'il y a toujours des litiges [en cours] , sans préciser la nature de ces litiges .

Dans une déclaration écrite, le CECCE confirme qu’un incident inapproprié s'est produit en 2020, impliquant une enseignante et un élève du Collège catholique Franco-Ouest . Il assure qu’une enquête interne approfondie pour comprendre les circonstances entourant l’incident a été initiée une fois qu’il a été mis au fait de l’incident.

Le CECCE indique également ne pas être en mesure de fournir plus de détails sur l’incident pour des raisons de confidentialité , assurant que des suivis ont été effectués dans le respect des procédures internes du CECCE et en accord avec les lois et réglementations en vigueur .

Un acte criminel, mais pas d’accusation

Lorsque son fils lui a raconté l’incident, Michel s’est d’abord tourné vers l’école. Ç’a été quelque chose de traumatisant pour lui , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Michel, le père de l’élève, s’est d’abord tourné vers l’école avant d’entreprendre des démarches auprès de la police et de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Puis, la semaine suivante, le père de famille a contacté les policiers, jugeant qu’il était question d’ une personne qui est dans une position d’autorité .

Un enquêteur a rencontré l’élève d’abord en décembre 2020, puis au mois de mars 2022. Il s’est aussi entretenu avec l’enseignante en mai de la même année.

Après cet entretien, l’enquêteur a noté dans son rapport que l’enseignante réalise que ce n’était pas professionnel et que c’était inapproprié dans un contexte scolaire .

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a conclu qu’un acte criminel a été commis (voies de fait), sans aller de l’avant avec des accusations. Interpellée par Radio-Canada, la police n’a pas souhaité commenter le dossier.

En consultation avec la famille, [l’enseignante] a été avertie quant à ses actes et elle a compris , peut-on lire dans le rapport pour expliquer pourquoi aucune accusation n’a été déposée. Toujours selon le document, l’enseignante croyait faire une blague et avait déjà été réprimandée pour les mêmes faits à la suite d’enquêtes du conseil scolaire et de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO).

Bien-être psychologique compromis, selon le CECCE

En effet, parallèlement à ses démarches auprès de l’école et de la police, Michel a déposé une plainte à l’ OEEO en janvier 2021.

L’allégation que [l’enseignante] a encouragé un élève à entrer dans un casier et ensuite gardé la porte du casier close, avec l’élève à l’intérieur pendant environ deux minutes, inquiète le comité d’enquête de l’Ordre , est-il écrit dans la décision rendue en décembre 2021.

La plainte a été résolue par l’adoption d’un protocole d’entente entre l’Ordre et l’enseignante, une entente dont on ignore le contenu. Elle a également reçu un avertissement.

Le protocole ne constitue pas une admission des faits sous-jacents à la plainte et ne constitue pas non plus une admission d’un acte fautif relativement à la plainte , peut-on aussi lire dans le document.

Par courriel, l’ OEEO affirme ne pas être en mesure de commenter les enquêtes. Il indique également que toute question relative à l’emploi ne relève pas du mandat de l’Ordre en tant qu’organisme de réglementation de la profession enseignante en Ontario .

Ouvrir en mode plein écran Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a suspendu l’enseignante pendant deux jours sans salaire. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Dans la décision du comité d’enquête, on apprend aussi que le CECCE a conclu, au terme de sa propre enquête que bien que [l’élève] n’ait peu ou pas exprimé explicitement son inconfort au moment des faits, l’intervention de [l’enseignante] a eu pour effet de compromettre le bien-être psychologique [de l’élève] .

Selon le document, le CECCE a imposé à l’enseignante une suspension sans traitement de deux jours, les 17 et 18 décembre 2020, une suspension contestée par le syndicat.

L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontarien (AEFO) a décliné notre demande d’entrevue pour des raisons de confidentialité .

La sanction imposée par le CECCE est trop faible aux yeux du jeune. Juste les soirs que j’ai passés à penser à ça au lieu d’être en train de dormir , se désole-t-il. Deux jours, ce n’est pas représentatif de ce que j’ai survécu.

Automatiquement, elle ne devrait pas avoir de job. Elle devrait être licenciée , renchérit Michel. Je comprends quand même les procédures disciplinaires, ce n’est pas toujours possible.

Poursuite privée

Face à des mesures jugées insuffisantes, la famille a choisi d’aller de l’avant avec une poursuite privée. L’enseignante a été appelée à comparaître à la fin du mois de juin 2023 au palais de justice d’Ottawa, pour faire face à des accusations criminelles de voies de fait et de séquestration.

En Ontario, des poursuites criminelles privées peuvent être déposées si une personne a des preuves ou des informations qui lui font croire qu’une autre personne a commis un crime , selon le gouvernement de l’Ontario. La Couronne peut prendre charge de la tenue de l’instance, pour veiller à la protection des intérêts de l’administration de la justice .

Le 20 septembre 2023, la Couronne a toutefois mis fin au processus privé en réclamant un arrêt des procédures, une demande qui a été acceptée par la cour. Lors de l’audience, aucune raison n’a été fournie par la Couronne.

La Couronne suspendra ou retirera les accusations s’il n’y a aucune perspective de condamnation ou si ce n’est pas dans l’intérêt public d’aller de l’avant , a expliqué par courriel le ministère du Procureur général de l’Ontario. Dans ce dossier, un arrêt des procédures a été prononcé après un examen approfondi par le procureur de la Couronne.

Perte de confiance

Michel et son fils sont catégoriques : ils se sont sentis abandonnés par les différentes institutions.

J’avais confiance que l’école était pour faire quelque chose pour protéger la victime. Je pensais que le fait qu’un policier ait confirmé qu’il y avait eu un crime, que ce serait pris au sérieux , indique-t-il.

Le père de famille estime que le système en place semble protéger davantage les enseignants que les enfants.

Sans succès, Michel a demandé à plusieurs reprises à l’école Franco-Ouest de changer l’enseignante d’établissement le temps que son fils y termine son parcours scolaire. Par ailleurs, Michel souhaite éviter que sa fille, qui est actuellement en 7e année au cycle intermédiaire, ne se retrouve dans la classe de l’enseignante.

Alors que le CECCE lui avait assuré dans des échanges courriels qu’il limiterait les contacts entre l’enseignante et son fils, Michel soutient que ce ne fut pas respecté. Dans une nouvelle plainte déposée à l’ OEEO en octobre 2023, le père de famille allègue que l’enseignante se serait trop approchée de son fils à sept reprises.

Ça me rappelle l’incident qui est arrivé et ça me rend un peu nerveux des fois , souligne l’élève. Il y a quand même toujours une petite peur en moi.

Le CECCE dit travailler en étroite collaboration avec toutes les parties impliquées et les autorités pour garantir la sécurité et le bien-être de l'élève .

Tous les jours, chaque fois que je la vois, ça me fait penser à ce qui est arrivé.

J’ai encore moins confiance dans mon conseil scolaire parce qu’eux, ils ont vraiment décidé de rien continuer à faire , conclut-il.

On est rendu trois ans plus tard, je ne pense pas qu’on va aller de l’avant avec rien d’autre , se résout Michel. Il s’explique cependant toujours mal pourquoi il n’y a pas davantage de mesures prises auprès de l’enseignante.