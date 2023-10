Une nouvelle coalition composée d’associations de citoyens, de commerçants et de détaillants demande aux gouvernements de prendre des mesures urgentes pour endiguer le problème de l’insécurité grandissante en Colombie-Britannique.

SOS : Save Our Streets réunit 33 membres, dont des enseignes comme London Drugs, Rexall, 7-Eleven Canada, Mountain Equipment Co-op et Aritzia.

Tous les Britanno-Colombiens savent que l’escalade de la violence et du crime dans nos villes a pris des proportions exponentielles. Les gouvernements doivent faire leur travail pour rendre nos rues plus sûres , a déclaré l’un des membres fondateurs de la coalition et PDG de London Drugs, Clint Mahlman.

SOS est une large coalition en pleine expansion, qui s'engage à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que nos rues, nos entreprises et nos concitoyens sont en danger , a-t-il ajouté en conférence de presse à Vancouver, lundi.

Seuls les gouvernements, en particulier les gouvernements fédéral et provincial, disposent des ressources nécessaires, de l'expertise, de l'autorité et de la responsabilité pour faire face à cette situation , a continué Clint Mahlman, en estimant que l'approche actuelle des gouvernements ne fonctionne pas.

Pas que les grands centres urbains

La coalition assure dans un communiqué que l’insécurité touche les habitants de la région, mais également les commerçants : Les détaillants de toute la Colombie-Britannique sont confrontés à des quantités croissantes de vols. Ceux-ci se répercutent sur les prix et les consommateurs locaux.

Le groupe affirme que le vol dans les magasins et le prix pour sécuriser les lieux coûtent en moyenne 500 $ par an aux familles de la Colombie-Britannique.

Clint Mahlman estime que le problème ne touche pas seulement les grands centres urbains, citant notamment Duncan sur l'île de Vancouver et Prince Rupert dans le nord de la province.

Karen Kuwica, de l’Association pour la sécurité publique de la région de Nanaimo, a évoqué une crise sociale extrême. Tout peut arriver et personne ne peut dire qu’il vaque à ses occupations quotidiennes de manière sécuritaire.

La coalition est une voix collective pour que l'on se fasse entendre.

Lundi matin, les membres de la coalition ont rappelé que seuls les gouvernements ont les moyens et l’autorité légale pour faire ce qu'il faut . Ils ont évoqué des mesures qu’ils espèrent voir mises en place au plus vite.

« Approche globale »

Les gouvernements ne peuvent pas réussir en s'attaquant à des aspects isolés de la question, tels que la décriminalisation des drogues, les ressources policières, les personnes sans-abri, les services de santé mentale ou la réforme judiciaire. Une approche globale de la part de tous les gouvernements est nécessaire , ont-ils assuré.

La coalition SOS demande également aux Britanno-Colombiens de continuer de s'adresser à leurs députés provinciaux et fédéraux pour leur demander d'agir afin d'assurer la sécurité des communautés .

Cet été, le gouvernement provincial a annoncé la création d'un programme visant à aider les commerces victimes d'actes criminels. Un fonds de 10,5 millions de dollars a été débloqué. Il doit permettre aux entreprises d’obtenir jusqu’à 2000 $ pour financer des réparations causées par du vandalisme, et jusqu’à 1000 $ pour des mesures de prévention de gestes criminels.

Selon la police de Vancouver, les vols d’une valeur de moins de 5000 $ ont augmenté de 19,5 % entre 2021 et 2022. Les introductions par effractions dans des entreprises ont baissé de 7,2 % entre 2021 et 2022.