Tramway : des précisions sur le sondage Léger, pour tous les quartiers

Lors du dévoilement du sondage vendredi, la Ville de Québec affirmait que 40 % des répondants étaient favorables au projet de tramway. Or, elle n’incluait pas les 10 % de répondants qui disaient ne pas avoir assez de connaissances pour se prononcer. Le résultat, incluant le 10 %, glisse à 36 % d'appui envers le projet de tramway. Mais cette logique s'applique également dans les données de chaque arrondissement, la répartition diffère donc de celle présentée vendredi dernier.

Si l’appui demeure plus fort dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Cité-Limoilou, là où le tramway va passer, le pourcentage est toutefois moins élevé en incluant les répondants qui ne connaissent pas le projet.

Au lieu d’atteindre respectivement 55 % et de 51 % d’appui, il faut plutôt mentionner que c’est 49 % dans Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et 47 % dans La Cité-Limoilou.

Dans les quatre autres arrondissements, les appuis au projet sont légèrement en dessous de 30 %, en moyenne.

Une tendance à la baisse des appuis au projet de tramway se reflète dans tous les quartiers sondés par la firme Léger au cours de la dernière année.

En comparant les données récoltées à l'automne 2023 à celles de 2022 dans La Cité-Limoilou par exemple, l'an dernier 56 % des répondants appuyaient le projet.

Depuis l'explication de la rectification par la firme Léger vendredi, le cabinet du maire Marchand n’a pas souhaité commenter.

Legault effleure l’idée d’ajuster le projet

Le premier ministre François Legault n’a pas directement commenté la baisse des appuis au projet de tramway, ce lundi. Par contre, il a répété une fois de plus qu’il attend « la mise à jour du projet », en ouvrant la porte, pour la deuxième fois, à « des ajustements » pour rendre le projet plus acceptable aux yeux de la population.

D'abord, on attend une mise à jour du projet par le maire de Québec , a réitéré le premier ministre lors de la période de questions d’une conférence de presse portant sur le secteur de la construction, lundi après-midi.

Le premier ministre François Legault n'a pas directement commenté la baisse des appuis à 36% au projet de tramway.

Cette mise à jour des coûts du projet est attendue à la fin novembre par le gouvernement Legault.

Bon, est-ce qu'il y a du travail à faire pour vendre le projet, pour ajuster le projet pour qu'il soit plus acceptable pour les citoyens? Encore une fois, attendons d’avoir la mise à jour de Bruno Marchand à la fin novembre et on aura ces débats-là ensuite.

Un, ça prend un coût raisonnable et deux, il faut peut-être ajuster le projet pour qu’il réponde mieux au besoin de la population. Tout ça, actuellement, c'est dans les mains de Bruno Marchand.

Bruno Marchand, lors du dévoilement des résultats d'un nouveau sondage Léger sur l'appui au tramway.

Déjà la semaine dernière, lors d’une autre période de questions durant une conférence de presse, le premier ministre avait mentionné que la Ville de Québec avait besoin de plus que des autobus .

Est-ce qu'il y a des ajustements à faire au projet? On va regarder ça avec Bruno Marchand, mais moi je crois au projet d'un transport lourd à Québec , avait répondu le premier ministre à la question d'un journaliste.

avec la collaboration de Louise Boisvert