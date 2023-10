Des communautés explorent à nouveau le potentiel éolien du nord du Nouveau-Brunswick

Les trois commissions de services régionaux du nord du Nouveau-Brunswick, Restigouche, Chaleur et Péninsule acadienne, ainsi que les Premières Nations d'Ugpi'ganjig (Eel River Bar) et de Pabineau s’allient pour relancer l’intérêt dans le potentiel énergétique éolien de la région.

Une première rencontre a eu lieu le 19 octobre et il a été décidé de poursuivre les démarches vers une étude de faisabilité le plus rapidement possible.

Ouvrir en mode plein écran Le nord du Nouveau-Brunswick est réputé pour fournir des vents asez puissants pour alimenter des parcs éoliens. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

D’ici là, un comité formé de deux représentants de chacune des entités politiques sera formé. Un de ses premiers mandats prévoit d’aller cogner à la porte des voisins de la Gaspésie pour éventuellement emprunter leur modèle de développement de parc éolien.

En Gaspésie, les promoteurs et les communautés sont partenaires à parts égales dans les parcs éoliens. Les deux parties se partagent les redevances issues de la production et de la vente d’électricité à Hydro-Québec.

De nouveaux revenus

La Commission des services régionaux du Restigouche a lancé le bal en réponse aux intentions du gouvernement provincial de développer des ressources d’énergie renouvelable. Elle a approché les deux autres commissions ainsi que les deux Premières Nations du territoire.

Selon le président de la CSR de la Péninsule acadienne et maire de Shippagan, Kassim Doumbia, les municipalités cherchent de nouveaux revenus autres que la taxe foncière.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs parcs éoliens ont vu le jour en Gaspésie selon un modèle de redevances à parts égales entre le promoteur et les communautés. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À son avis, le modèle gaspésien répondrait parfaitement aux désirs des communautés dans le nord du Nouveau-Brunswick.

C’est certainement une opportunité à explorer, à savoir comment la Municipalité régionale de comté de la Gaspésie s’y est prise , croit-il.

Acceptabilité sociale

Si le modèle est transférable au Nouveau-Brunswick, le comité assure qu’il donnera toute l’information aux différentes municipalités et aux communautés autochtones touchées.

Ouvrir en mode plein écran Des opposants au projet de parc éolien à Anse-Bleue manifestaient devant l'hôtel de ville de Bathurst le 18 novembre 2019. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

L’acceptation sociale sera tout en haut de la liste des priorités, assure Kassim Doumbia.

Il faudra trouver ensemble un lieu propice où un projet de parc éolien pourrait voir le jour , note-t-il.

Il y a quatre ans, un projet de parc éolien Chaleur Ventus dans le secteur d’Anse-Bleue, près de Caraquet, s'est heurté à l'opposition de citoyens mécontents.

Le comité étudiera aussi d’autres possibilités d’énergie renouvelable, tels l’énergie solaire et l’hydrogène.

Les régions du nord du Nouveau-Brunswick sont réputées pour fournir des vents suffisamment puissants pour alimenter le potentiel énergétique éolien. Deux parcs sont d’ailleurs en fonctionnement depuis une dizaine d'années, soit celui sur l’île Lamèque, dans la Péninsule acadienne, et un autre au sud de Bathurst.