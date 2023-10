Frais de scolarité au Québec : des étudiants du N.-B. inquiets pour leur avenir

Des étudiantes néo-brunswickoises qui étudient au Québec sont inquiètes à la suite de l’annonce de l’augmentation des droits de scolarité pour les étudiants hors Québec.

Le gouvernement québécois a annoncé qu’il compte augmenter, dès l'automne prochain, les tarifs imposés dans les universités aux étudiants étrangers et aux étudiants canadiens hors Québec. L’objectif : freiner la masse d’étudiants qui profitent surtout des universités anglophones.

Québec dit avoir l’intention d’offrir une exemption aux Acadiens qui étudieront en français dans la province, mais les détails ne sont pas encore connus.

C’est inquiétant, ça a été un choc , dit Julie LeBlanc. Originaire de Moncton, elle étudie en anglais en anthropologie à l’Université Concordia à Montréal.

Si les frais de scolarité augmentent, il faut que je retourne chez moi [à Moncton] , se désole-t-elle.

Elle rappelle qu’elle paie déjà beaucoup plus cher pour faire ses études que les étudiants québécois. Actuellement, les étudiants canadiens comme Julie LeBlanc paient environ 9000 $ par année en frais de scolarité. Ce montant pourrait atteindre 17 000 $ avec les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement provincial.

Ça fait deux ans que je suis ici et que je paie des frais hors province. Je comprends le concept de vouloir conserver le français, mais je sens qu’il y a des moyens plus efficaces de faire ça que d’augmenter les frais de scolarité pour des étudiants qui ne peuvent déjà pas payer , affirme Julie LeBlanc.

Pour le moment, les mesures annoncées au Québec visent principalement les étudiants qui fréquentent des établissements anglophones, mais la ministre québécoise de l'Enseignement supérieur Pascale Déry a indiqué que ses mesures touchent autant le réseau francophone que anglophone .

Et quant à l’exemption, deux semaines après l’annonce, le ministère québécois de l'Enseignement supérieur indique que les détails pourront être communiqués ultérieurement .

Ces incertitudes alimentent aussi l’inquiétude chez ceux qui étudient en français, comme Clémence Langlois, étudiante en action culturelle à l’ UQAM .

Après avoir fait un an d’études à l’Université de Moncton, elle a décidé de déménager à Montréal afin de suivre ce programme qui n’est pas offert au Nouveau-Brunswick.

Ce sont des sommes qui sont élevées. De ne pas savoir ce qui va se passer, si les frais augmentent, c’est sûr que c’est une inquiétude oui , explique la jeune femme qui espère un jour faire carrière dans l’événementiel.

Elle craint également que ces mesures encouragent des étudiants acadiens à choisir d’étudier en anglais au Nouveau-Brunswick plutôt qu’en français au Québec.

Julie LeBlanc est prête à envisager un retour au Nouveau-Brunswick si les frais de scolarité deviennent trop élevés pour les étudiants hors Québec qui étudient en anglais. Mon programme est offert en anglais à l’Université du Nouveau-Brunswick , dit-elle.

Un impact sur les universités du N.-B.?

Si elles dérangent des étudiants, ces nouvelles mesures n'inquiètent pas le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

La ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Arlene Dunn, estime que l’augmentation des frais de scolarité au Québec pourrait être une occasion unique pour les établissements d'enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick, afin d’attirer plus d’étudiants.

Le Nouveau-Brunswick offre un enseignement postsecondaire de classe mondiale dans les deux langues officielles et les changements apportés au Québec pourraient amener un plus grand nombre d'étudiants à envisager d’étudier ici. Nous espérons que nos établissements suivront ces changements de près et qu'ils tireront parti de toute occasion d'attirer davantage d'étudiants chez nous , déclare la ministre.

Cette approche est toutefois dénoncée par le Parti vert. Madame Dunn regarde ça d’une perspective comme ce qu’elle fait habituellement et comme ce gouvernement-là fait habituellement : une perspective d’affaires et non une perspective ou une relation entre deux nations , déclare le député Kevin Arseneau.

Ce dernier dit toutefois avoir confiance que cela n’aura pas d'impact sur les étudiants francophones.

Avec des informations d’Alix Villeneuve