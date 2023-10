La reprise de la traverse Rimouski-Forestville reportée à 2025

La reprise du service de traversier entre Rimouski et Forestville ne se fera pas avant 2025. La Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF) en ont fait l'annonce lundi après-midi.

Elles évoquent des contraintes logistiques pour justifier ce nouveau report. Rappelons qu'aucune traversée entre les deux rives n'a été effectuée cette année.

Présentement, on n'est pas capable de passer par-dessus ces contraintes-là , explique Jean Létourneau, président-directeur général de la SOPER .

Les deux entités économiques affirment pourtant depuis plus d'un an qu'elles ont trouvé un nouvel armateur et un nouveau navire.

Les prochains mois seront consacrés à trouver des solutions à ces défis, et ce délai supplémentaire devrait permettre d'aboutir à une solution pérenne , indiquent-elles par voie de communiqué.

C'est la troisième fois que le projet de la SOPER et de la SEDF est reporté.