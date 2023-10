Reconstruction paléoartistique représentant le Dakota du Nord dans les mois qui ont suivi l’impact de Chicxulub, il y a 66 millions d’années, et montrant un monde sombre, poussiéreux et froid dans lequel les derniers dinosaures non aviaires, illustrés ici par un Dakotaraptor steini, étaient au bord de l’extinction.

Photo : Observatoire royal de Belgique/Mark Garlick