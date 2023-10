Maryon Belley fait partie des cinq filles qui font partie des équipes de football de niveau cadet et juvénile à l’école secondaire de Sept-Îles. Elle a su se démarquer, au point où elle a été nommée capitaine de l'équipe cadette.

Cette nomination est plutôt rare au football, alors que ce sport attire plus souvent les athlètes masculins.

Âgée de 13 ans, Maryon Belley espère changer l’image des filles au football.

Je pense que ça amène beaucoup d’énergie d’avoir une fille sur le terrain, et qui est capitaine aussi , explique celle qui pratique ce sport depuis un an.

Ce n'est pas parce que tu es une fille que tu dois t’arrêter au physique. Si tu veux, tu peux.

Maryon voit ses coéquipiers comme ses frères. C’est comme une famille , s'exclame la jeune athlète en marge d’une pratique, un soir de semaine.

Cette année, un total de cinq filles jouent pour l'équipe scolaire de football septilienne, soit les niveaux cadet et juvénile. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L’entraîneur-chef, Luc Turner, indique qu’aucune des joueuses ne reçoit de traitement de faveur. On les traite comme n’importe quel autre joueur. Donc, elles ont à faire les mêmes choses sur le terrain que les autres joueurs , assure Luc Turner.

Les capitaines doivent prêcher par l’exemple, qu’ils entraînent leurs coéquipiers à foncer vers l’avant. Et Maryon est une de nos bonnes joueuses dans les cadets , poursuit l’entraîneur.

Luc Turner estime toutefois que la poursuite de ce sport chez les filles se complique au fil des années d'études secondaires.

En secondaire 3 et en secondaire 4, pour une fille, ça commence à être plus difficile de suivre les garçons. Ils prennent plus de masse, grandissent et deviennent de gros gaillards. À ce moment-là, il commence à y avoir un écart , considère Luc Turner.

Le père de Maryon, Éric Belley, est fier des exploits de sa fille, qui contribuent à bousculer les préjugés que certains ont envers les joueuses de football.

C’est un modèle certain. Ça encourage les autres filles à aller jouer au football aussi, je pense, parce qu’il n’y en a pas beaucoup , remarque Éric Belley.

Maryon Belley compte continuer à jouer au football plusieurs années encore, voire jusqu’aux années collégiales.

Dans ma tête, une Belley, ça ne peut pas abandonner. Alors je me dis non, tu n’as pas le droit d’abandonner. Je ne veux pas montrer au gars qu’une fille, c’est capable d’abandonner , ajoute Maryon, fonceuse.

