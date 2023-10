Budget de Gatineau : hausse proposée de 2,9 % des taxes municipales

Alors que les deux tiers des propriétaires de la ville de Gatineau subiront déjà une hausse de taxe liée à l’augmentation de la valeur du rôle d’évaluation, devrait s’y ajouter aussi une hausse de 2,9 % des impôts fonciers pour 2024 – la même que celle adoptée pour l'année en cours. C’est à tout le moins la proposition faite au conseil municipal par le comité exécutif de la Ville que devront ratifier l’ensemble des élus le 5 décembre prochain.

Les conseillers municipaux de la ville de Gatineau sont réunis toute la semaine en session d’étude budgétaire. Tous les postes de dépenses et de revenus de la municipalité seront scrutés par le conseil municipal.

D’entrée de jeu, la mairesse France Bélisle a répété que la Ville devait faire face à des dépenses qui sortent, à son avis, de sa juridiction. Une somme dépensée en itinérance ou en éducation, par exemple, est de l'argent que les villes du Québec comme Gatineau injectent dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs , résume la mairesse.

Celle-ci a aussi répété ses doléances à l’égard de l’intention de Québec de ne financer que 20 % des déficits des sociétés de transport du Québec. [Cela] sous-entend que ce sera aux Villes d’augmenter leur contribution , déplore Mme Bélisle.

Dans son discours d’introduction d’un peu plus de cinq minutes, Mme Bélisle en a profité pour souligner et réitérer les incongruités qu’elle perçoit dans la fiscalité municipale au Québec. Le rôle d’évaluation foncière augmentera dès le 1er janvier en moyenne de 72 % pour les résidences de Gatineau.

C'est beaucoup d'argent pour les contribuables. Pour Gatineau, ça ne signifie aucun revenu supplémentaire. Ce qui est encore plus ahurissant dans cette obligation légale du gouvernement, c'est que Gatineau recevra presque 17 % moins d'argent du gouvernement du Québec , tonne la mairesse.

Elle estime à quatre millions de dollars la perte que devra éponger la Ville à partir de 2025. Ça, c'est un vrai choc tarifaire et une autre démonstration d'une structure fiscale inadaptée, périmée et injuste , dénonce Mme Bélisle.

Coïncidence : la mairesse assistera à une réunion de l’Union des municipalités du Québec mercredi. Elle, comme ses homologues, prendront alors connaissance de la proposition du gouvernement Legault quant à la nouvelle entente de partenariat entre les villes et le gouvernement.

Je sens qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement du Québec, notamment dans le pacte fiscal. J'ai hâte de voir la proposition dont on va discuter à Québec cette semaine , a ajouté France Bélisle en mêlée de presse.

On doit absolument venir nous donner de l'air parce que si la Ville a la tête sous l'eau, les citoyens de Gatineau ont aussi la tête sous l'eau et on doit être capable de se sortir de ça.