Les garages débordés pour la pose des pneus d’hiver

La première neige est tombée lundi matin au Saguenay–Lac-Saint-Jean, prenant par surprise plusieurs automobilistes. Les ateliers de mécanique sont débordés depuis quelques jours pour la pose des pneus d’hiver.

Ces flocons devraient fondre dans les prochains jours, mais ils viennent rappeler aux automobilistes que l'hiver arrive à grands pas et qu'il faut s'y préparer.

Selon David Duchesne, copropriétaire du Garage Yves Tremblay à Chicoutimi, les retardataires sont toujours aussi nombreux, année après année.

[On a eu] une tonne de téléphones, puis une tonne de clients qui s'attendent à avoir un rendez-vous demain. Les gens, ils n'apprennent pas. À la première neige, tout le monde fait : "Ah c'est vrai, l'hiver arrive." Ils ne sont pas assez prévoyants, en fait , a raconté David Duchesne.

Davis Duchesne est copropriétaire du Garage Yves Tremblay à Chicoutimi.

De son côté, CAA-Québec conseille de contacter les ateliers mécaniques le plus tôt possible, puisque les plages horaires se font de plus en plus rares.

Il ne faut pas attendre au 1er décembre pour prendre son rendez-vous. Parce que, bon, plus on attend, plus les délais pour obtenir un rendez-vous sont longs. Donc, pour ne pas manquer la date du premier rendez-vous, c'est important d'appeler le plus tôt possible, dès fin septembre, début octobre. Et avec une journée comme on a eu aujourd'hui, ça nous montre à quel point la première neige peut être imprévisible , a indiqué David Marcille, conseiller aux communications à CAA-Québec.

Le téléphone ne dérougit pas chez les mécaniciens de la région.

Au Québec, les pneus d’hiver pour les automobiles sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars. Évidemment, pour les régions plus au nord, il est conseillé de faire la transition avant cette date.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier