Des employés politiques du bureau du ministre des Affaires municipales et du Logement, et non pas des fonctionnaires, ont « orienté » les changements apportés aux plans officiels de plusieurs municipalités régionales, dénoncent les organismes Ecojustice et Environnemental Defense.

Les changements apportés aux plans officiels ont favorisé des propriétaires et des promoteurs en particulier , disent les deux organismes, s’appuyant sur des milliers de courriels, mémos et notes obtenus grâce à des demandes d’accès à l’information. Ceux-ci ont été partagés avec les médias lundi.

En novembre 2022, le gouvernement Ford a étendu le territoire de plusieurs municipalités. La province a, par exemple, ajouté environ 3350 hectares de terrain à la municipalité de Halton, en banlieue de Toronto, pour le développement immobilier et commercial.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement Ford voulait agrandir le territoire de la ville de Hamilton. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

Le 23 octobre, le nouveau ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, a fait marche arrière et a annoncé qu’il révoquerait les décisions prises relativement aux plans officiels de Barrie, Belleville, Guelph, Hamilton, Ottawa, Peterborough, et des régions de Halton, Niagara, Peel, Waterloo, York et Wellington.

Grand Toronto : redécoupage de la ceinture de verdure Consulter le dossier complet Grand Toronto : redécoupage de la ceinture de verdure Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Les documents obtenus par les deux organismes, toutefois, ne concernent que les changements apportés à sept de ces endroits.

Des changements pas basés sur des faits

Ecojustice et Environnemental Defense soutiennent que les courriels, notes et mémos démontrent que des employés des cabinets de différents ministres, autres que ceux de l’ancien ministre du Logement Steve Clark, étaient impliqués dans des décisions relatives aux plans officiels en janvier 2022. Doug Ford a été réélu premier ministre six mois plus tard.

Les modifications ont été apportées par règlement aux plans officiels en même temps que ceux à la ceinture de verdure. Les changements à la ceinture de verdure ont mené à la démission du ministre Clark, à celle de son ancien chef de cabinet, Ryan Amato, et à celle du ministre ontarien des Services au public et aux entreprises, Kaleed Rasheed,

Ouvrir en mode plein écran Steve Clark était ministre des Affaires Municipales et du Logement Steve Clark au moment où les plans officiels ont été modifiés. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

Les deux organismes estiment que les municipalités ont été agrandies sans motifs basés sur les faits. Suffisamment de terres étaient déjà disponibles pour répondre aux objectifs de la province en matière de constructions de logement , déclarent Ecojustice et Environnemental Defense.

L’Ontario veut construire 1,5 million de logements d’ici 2031. Il a offert des incitatifs financiers aux municipalités, dont certaines dont les plans officiels ont été modifiés, pour les encourager à atteindre leurs cibles en matière de construction de logements.