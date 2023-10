L’âge d'admissibilité pour une mammographie couverte par les fonds publics ontariens passera de 50 à 40 ans à compter de l'automne prochain, a annoncé lundi la ministre de la Santé. La mesure a pour objectif de faciliter la détection précoce du cancer du sein.

Près de 12 000 Ontariennes se voient diagnostiquer un cancer du sein chaque année. Si nous détectons ces cancers plus tôt, nous pouvons sauver des vies , assure Sylvia Jones.

Cette nouvelle mesure permettra, à plus de 305 000 personnes, de bénéficier d’importants services de dépistage afin de détecter et de traiter plus rapidement le cancer du sein , ajoute le ministère de la Santé dans un communiqué. Cela permettra de réaliser 130 000 mammographies supplémentaires par an.

Le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein (PODCS) n'offre actuellement le dépistage gratuit qu'aux personnes de plus de 50 ans.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de la Santé Sylvia Jones a annoncé la nouvelle mesure lundi. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Une annonce qui est la bienvenue pour Sherry Wilcox, atteinte d’un cancer du sein à l’âge de 44 ans. Celle-ci avait demandé une mammographie à ses 40 ans, mais ne l’avait pas obtenue en raison de son âge, s'est-elle souvenue lors d'une conférence de presse lundi.

Dites à vos filles, à vos sœurs, à vos mères et à vos collègues de se faire dépister

L'organisme Dense Breasts Canada, qui milite en faveur d'un meilleur dépistage du cancer du sein, a aussi salué la nouvelle. Le dépistage hâtif d'un cancer n'améliore pas seulement les chances de survivre; il améliore aussi la qualité de la vie du patient puisque les opérations et traitements agressifs sont moins nécessaires , a noté l'organisme dans un communiqué.

L'importance d'un dépistage précoce

D'après le communiqué du ministère de la Santé, lorsque le cancer du sein est détecté à un stade précoce, de nombreuses personnes y survivent, avec un taux de survie d'environ 100 % sur cinq ans pour les personnes diagnostiquées au stade 1. Cependant, le taux de survie tombe à moins de 30 % pour celles diagnostiquées au stade 4.

Pour répondre à la demande, les sites du PODCS doivent être prêts pour l’an prochain. Avec l’aide du ministère de la Santé, un outil de reddition de comptes publique devrait être créé dans les prochains mois. Ainsi, il sera possible de voir les temps d’attente pour les rendez-vous en Ontario.

En mai 2022, donc avant cette annonce, la Société canadienne du cancer estimait qu’environ une Canadienne sur 8 pouvait être touchée par le cancer du sein. Une Canadienne sur 34 pouvait en mourir.