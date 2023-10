Port-Cartier coule le test de la Fondation Rivières

Parmi les villes de la Côte-Nord, Port-Cartier est celle dont l'indice de déversement d'eaux usées, calculé par la Fondation Rivières, est le plus élevé. La municipalité se classe au 33e rang des pires résultats au Québec.

Pour classer les municipalités, la Fondation Rivières, un organisme à but non lucratif œuvrant à la sauvegarde des rivières, prend notamment en compte de la taille des infrastructures de traitement des eaux usées, la durée et la quantité des débordements, ainsi que le nombre d'habitants.

Ce palmarès permet de distinguer les municipalités qui se sont améliorées depuis l’année précédente de celles où la situation s’est détériorée, afin d’encourager les élus à corriger les problèmes.

Déversements des principales villes nord-côtières Position dans le palmarès des pires indices de versement Déversements en 2022 Durée des déversements en 2022 (en heures) Déversements de 2017 à 2022 Port-Cartier 33 61 689 377 Baie-Comeau 149 41 252 184 Sept-Îles 166 9 113 36 Source : Palmarès et carte des déversements d’eaux usées au Québec de la Fondation Rivières

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, admet que la situation de Port-Cartier n'est pas très reluisante. Il l'attribue à l'état vieillissant du réseau d'égout qui subit d'importantes infiltrations d'eau pluviale.

Lorsque le volume d'eau qui entre dans le réseau est trop élevé – dans les périodes de fortes pluies, par exemple –, les autorités n'ont d'autre choix que de déverser les eaux sales dans l'environnement.

Port-Cartier travailler actuellement à améliorer la situation, en remettant à neuf la canalisation pour rendre nuls les risques d'infiltrations et éviter les débordements.

Le maire de Port-Cartier Alain Thibault assure que des travaux d'infrastructure pour réparer les réseaux sont faits régulièrement.

Chaque année, on s'efforce de refaire des rues. On ne peut pas tout refaire dans la même année, question de budget, donc on y va de manière graduelle. C'est sûr que ça va prendre du temps, mais c'est le lot de toutes les villes , rapporte Alain Thibault.

Un bris majeur dans la station de pompage McCormick survenu en octobre 2022 pourrait également avoir altéré le score de la ville, alors obligée de déverser entre 4000 et 5000 mètres cubes d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent quotidiennement pendant neuf jours.

La station McCormick dessert le secteur de l'ouest de la ville de Port-Cartier.

Bien que la position de Port-Cartier soit peu enviable, la Ville s'est toutefois améliorée (Nouvelle fenêtre), alors qu'elle figurait en cinquième position l'année dernière.

La situation à Schefferville

Dans le palmarès de la Fondation Rivière, Schefferville se démarque également, alors qu'elle trône au sommet de la liste des villes s'étant le plus amélioré.

C'est plutôt l'absence de données qui permet de croire que la situation de la ville minière est plus rose que la réalité.

Le directeur général de la Ville, François Désy, a confié que les données avaient cessé d'être récoltées, puisque l'usine de traitement des eaux usées était complètement vétuste.

Elle a cessé de fonctionner en 2014 et les eaux usées sont jetées dans un lac.

François Désy assure toutefois que ce lac peu profond possède une capacité filtrante étonnante, évitant les dommages environnementaux.

Les plantes qui poussent autour du lac aident à la filtration, il n'y a ni corps flottant ni couleur anormale, commente-t-il.

Cette situation sera bientôt rétablie, car des appels d'offres pour la construction de trois étangs aérés seront lancés avant la fin de l'année. La construction de la station d’épuration est au calendrier pour l'été prochain, et François Désy espère sa mise en service pour 2027.

Sept-Îles et Baie-Comeau

Les deux villes les plus populeuses de la région ne rougissent pas en voyant leur nombre de déversements d'eaux usées.

Être dans ce palmarès est bon signe, ça confirme qu'on a une structure adéquate et une bonne gestion, soutient le directeur des communications de Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

Mathieu Pineault, tout comme le conseiller en environnement de Sept-Îles, Jean-François Grenier, assurent que les déversements sont en grande partie planifiés afin de permettre l'entretien des pompes.

On fait un suivi serré pour réduire le risque de bris, qui causeraient beaucoup plus de déversement, lance M. Pineault.

Selon Jean-François Grenier, les installations de Sept-Îles suffisent à la demande, même lorsque les pluies abondantes frappent la région.