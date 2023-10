La communauté innue de Mashteuiatsh offre maintenant tous les degrés d'enseignement du primaire, aux adultes. Après avoir essuyé un refus en 2019, elle a réussi à obtenir ce dernier volet, précédemment administré par le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

Pour la directrice éducation et main-d’oeuvre du conseil de bande de Mashteuiatsh et directrice par intérim de l’école secondaire Kassinu Mamu, Mélissa Launière, cette décision allait de soi.

Ça fait quand même environ huit ans qu'on donne de la première jusqu'à la cinquième secondaire, donc il nous restait vraiment la partie des adultes à aller récupérer. Il n'y a pas nécessairement de coupure, donc les transferts se font et la communication se fait plus facilement , de souligner Mélissa Launière.

Au cours des dernières années, une entente de partenariat entre le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets et la communauté avait mené au prêt des locaux. Les cours, offerts dans la même bâtisse que l'école secondaire Kassinu Mamu, demeuront à cet endroit.

Cette nouveauté revêt une importance bien particulière pour Sandra Dufour. Avant d’enseigner à ce niveau, elle a partagé sa carrière entre le primaire et le secondaire.

C'est mon plus grand rêve qui se réalise. Et ces élèves-là que j'ai devant moi aujourd'hui ce sont des élèves à qui j'ai déjà enseigné. L'enseignement donné par les gens de la communauté à ces élèves-là, c'est vraiment différent parce que nous on pense beaucoup à la culture, à leur façon d'apprendre, à leur rythme d'apprentissage , mentionne Sandra Dufour.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Dufour réalise un rêve en poursuivant sa carrière auprès de la clientèle adulte. Photo : Radio-Canada

En plus d’engager les enseignants, la communauté supervise dorénavant le contenu pédagogique. Un encadrement plus spécialisé est ainsi proposé aux étudiants.

On va avoir des cours en langue innue et on va faire des activités à caractère culturel. On connaît notre communauté, on sait d'où partent nos jeunes. On ne fait pas juste enseigner, on est là comme une famille , de souligner Mélissa Launière.

Le conseiller délégué au secteur de l’éducation, du territoire et des services publics, Jonathan Gill Verreault, croit que ce continuum de services aura aussi une incidence sur les résultats scolaires.

Nous sommes convaincus à travers la formation que l'on offre à notre image, à nos couleurs, avec notre touche culturelle, que ça vient beaucoup plus capter l'attention des jeunes. Un peu comme à l'image de notre école secondaire, on voit que le taux de réussite est meilleur lorsque les jeunes apprennent à travers leur culture.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Gill Verreault Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Un des objectifs de la planification stratégique est aussi de favoriser le retour sur le marché du travail d’un plus grand nombre de membres de la communauté.

Personnellement, je m'attends à une augmentation de la diplomation auprès de nos jeunes.

Symbole d’une vision d’autodétermination des Autochtones, ce rapatriement était d’ailleurs inscrit dans la planification stratégique de la communauté.

La cible était pour l'année 2024, mais avec le bon travail de l'organisation et du secteur de l'éducation, on a réussi à atteindre cet objectif-là en 2023 , a indiqué Jonathan Gill Verreault.

Quelques options s’offrent aux étudiants, après leur passage à l’école des adultes. Ils peuvent compléter un DEP en charpenterie menuiserie en partenariat avec le CFP De La Jonquière ou réaliser la boussole des compétences en collaboration avec le Collège d’Alma. Après les Fêtes, une nouvelle formation en animation et contexte culturel, sera aussi offerte.