La Ville de Trois-Rivières souhaite sensibiliser les automobilistes à l’importance de ralentir dans les zones scolaires. Les plus récentes données montrent que plus de 200 constats d’infraction pour des excès de vitesse ont été remis depuis deux mois. Afin de diminuer ce nombre, la Municipalité a installé des affiches de voitures de patrouille à des endroits stratégiques, en collaboration avec les autorités policières et scolaires.

Ils ont été 799 à recevoir un constat d’infraction pour excès de vitesse aux abords des écoles de Trois-Rivières depuis septembre 2022, dont 216 uniquement au cours des deux derniers mois , a indiqué lundi la Ville de Trois-Rivières.

Deux pancartes seront placées à proximité des écoles primaires Marie-Leneuf et Beau-Soleil. Ces lieux ont été choisis en raison du haut débit de circulation et des excès de vitesse constatés dans ces zones.

Si le projet donne de bons résultats, des affiches pourraient être déployées ailleurs sur le territoire.

Selon la Ville, les automobilistes roulent en moyenne 8 ou 9 km/h trop vite dans les zones scolaires trifluviennes, et cela préoccupe des citoyens. Près d’une centaine de requêtes concernant des inquiétudes liées au non-respect des règles de sécurité près des écoles ont été envoyées à la Ville depuis 14 mois.