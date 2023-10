Caresses magiques : les femmes, leurs désirs et leurs plaisirs, écrits noir sur blanc

Sara Hébert et Sarah Gagnon-Piché ont fait paraître le livre Caresses magiques, qui regroupe près d’une trentaine de témoignages de femmes. Elles y racontent un aspect précis de leur parcours sexuel.

Dirigé par Sara Hébert, qu’on a connue grâce à son incontournable livre mêlant textes et collages Bijou de banlieue (Marchand de feuilles, 2022), et Sarah Gagnon-Piché, travailleuse sociale de formation et journaliste à la recherche pour ICI Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, le livre laisse libre cours à la parole de femmes qui se sont déjà demandé : Suis-je normale?

Caresses magiques est d’abord né d’une complicité radiophonique entre Sara Hébert et Sarah Gagnon-Piché, qui ont animé Les préliminettes à la radio universitaire CISM 89,3, de 2010 à 2013.

Les deux amies avaient ensuite fait paraître deux tomes (en 2015 et en 2016) de Caresses magiques en version autoéditée. Les quelques exemplaires contenaient également des collages et des illustrations. En allant en édition, on voulait mettre l’accent sur les textes, choisir ceux qui nous faisaient encore du bien, et ceux qui étaient encore pertinents aujourd’hui , explique Sarah Gagnon-Piché.

Un tableau exposant les thèmes les plus importants des deux tomes (impossibles à se les procurer aujourd’hui) a été bâti par les deux collègues.

On a réalisé que plusieurs textes avaient le même sujet, donc on a fait des choix en gardant les témoignages qui allaient plus loin, pour éviter les redondances. Notre manière de choisir, c’était de décider si chaque texte du recueil pouvait possiblement faire du bien à quelqu’un.

Couverture du livre « Caresses magiques »

Les orgasmes intellectuels, les désirs inusités, les douleurs multiples lors des relations sexuelles, de même que les liens qui unissent le cerveau et le corps sont au nombre des thèmes qui sont explorés par les autrices de Caresses magiques. On voit encore la pénétration comme l’activité centrale du sexe hétéro homme-femme, alors que c’est tellement plus que ça, ajoute Sara Hébert. On s’est assurées qu’il soit question de ce point si important dans le livre.

Rester de son temps

Beaucoup d’ouvrages sur la sexualité ont été publiés depuis la première version de Caresses magiques et il fallait donc, pour Sara Hébert et Sarah Gagnon-Piché, trouver l’étincelle de la nécessité avant de passer à cette publication. Les femmes ont pris la parole sur ces sujets-là à un rythme beaucoup plus soutenu que lorsqu’on a commencé à s’y intéresser, en 2010, dit Sarah Gagnon-Piché. Selon nous, on se démarque dans l’unicité des voix qu’on a choisies. Elles sont peu entendues, ces voix sont plus vulnérables et dans l’entière vérité. On se dégage complètement du phénomène de la curiosité.

Elles ont aussi pris leurs précautions pour ne pas ramener de l’avant des textes qui véhiculent des stéréotypes ou qui mettent en scène des comportements qu’on perçoit autrement aujourd’hui et qui auraient pu nuire à l'intention.

La sexologue Lissa Godin, qui signe la postface du livre, a passé au peigne fin les récits des femmes qui s’expriment dans Caresses magiques. On voulait avoir l’expertise d’une sexologue, explique Sara Hébert. On a écouté ses conseils, notamment par rapport à deux histoires qui pouvaient amener à croire que la masturbation n’était pas nécessaire ou qu’il fallait se garder tout entière pour son ou sa partenaire, sans s’offrir à soi-même du plaisir. Son regard de spécialiste a été très éclairant.

On a été soucieuses de ne pas renvoyer la responsabilité du plaisir vers l’autre.

Lissa Godin croit que la pression de performance et l’absence de désir, perçue comme un échec, sont des sujets centraux dans la sexualité aujourd’hui. La charge mentale qui repose sur les épaules de la femme dans un contexte plus général se répercute également dans la chambre à coucher , ajoute Sarah Gagnon-Piché.

Caresses magiques n’est pas un ouvrage dans lequel on peut lire des tranches de vie liées aux ébats de chacune, mais plutôt un outil pour connaître les problèmes des autres, se comparer, se comprendre et se sentir moins seules. Ce n’est pas le portrait exhaustif de quelque chose, ce sont des réponses spontanées à des questions intimes , dit Sarah Gagnon-Piché.

Caresses magiques est publié aux éditions Zinc. Le lancement aura lieu à la librairie L’Euguélionne, le 6 novembre, à compter de 15 h.