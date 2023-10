Espace bleu à Amos : le projet suit son cours pour le moment

On devrait en savoir davantage sur le projet de l’Espace bleu de l’Abitibi-Témiscamingue au cours des prochaines semaines.

C’est ce qu’a confirmé le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, lors de son passage à Rouyn-Noranda, samedi.

M. Lacombe a reconnu la semaine dernière que la maison mère du réseau des Espaces bleus, au Séminaire de Québec, faisait face à des défis et des surprises . Il est notamment question d’un retard de deux ans pour ce projet et de coûts plus élevés que prévu, en raison de conditions muséales sous-évaluées.

En ce qui a trait au projet qui doit voir le jour dans le Vieux-Palais d'Amos en 2025, le ministre Lacombe assure qu’il suit son cours pour le moment.

Pour l'instant, on n'a pas de mise à jour à faire sur le projet d'Espace bleu en Abitibi-Témiscamingue. Il y a du travail qui se fait. Le projet évolue. J'aurai l'occasion de faire le point, probablement dans quelques semaines, pour expliquer aux gens où on en est.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, était de passage à Rouyn-Noranda le week-end dernier. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ateliers de discussions

Des ateliers de discussions avec les citoyens sont d’ailleurs toujours prévus dans les cinq grandes villes de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils auront lieu à Val-d’Or le 7 novembre, à Amos le 9 novembre, à Rouyn-Noranda le 13 novembre, à Ville-Marie le 14 novembre et à La Sarre le 16 novembre. Il faut s’inscrire avant le jeudi 2 novembre.

Les gens seront alors invités à partager leurs histoires et leurs expériences en lien avec la région. Ces rencontres ont pour but d’aider à façonner une expérience immersive qui reflète la richesse et la diversité de la région.