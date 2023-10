L’hôtel Innutel à Schefferville sera agrandi pour ajouter 12 chambres, passant de 30 à 42 chambres. La demande en hébergement a augmenté depuis les deux dernières années, selon le chef du conseil de la nation innue de Matimekush–Lac John, Réal Mckenzie.

Les travaux ont débuté vers la fin du mois de septembre et devraient se terminer au début de l’été 2024, selon le chef Réal Mckenzie. L’hôtel, construit en 2014, appartient au conseil de bande.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux d'agrandissement à l'Hôtel Innutel ont débuté vers la fin du mois de septembre. Photo : Facebook : Tepatshimuna Matimekush–Lac-John

Le respect de l’échéancier dépendra toutefois de la livraison des matériaux de construction, plus complexe en région éloignée, rappelle Réal Mckenzie.

Il faut toujours considérer que Schefferville est dans le nord du Québec. Souvent, on a des retards de transport ferroviaire. Le train de marchandises passe une fois par semaine , fait valoir Réal Mckenzie.

Ouvrir en mode plein écran Réal McKenzie est le chef de la communauté innue de Matimekush–Lac John. (Photo : archives) Photo : Radio-Canada

Un achalandage accru

Ce sont principalement des employés de compagnies minières en navettage aérien, ou fly-in fly-out , qui fréquentent l’hôtel.

Il ne faut pas oublier qu’il y a trois communautés là-bas : la communauté naskapie, la communauté innue et les non-autochtones. Alors il y a beaucoup de voyages de fonctionnaires fédéral et provincial et de compagnies minières , énumère Réal Mckenzie.

Les deux dernières années, ça a vraiment été complet.

Le projet d'agrandissement est estimé à trois millions de dollars, selon Réal Mckenzie. Celui-ci soutient que le conseil de bande a investi un million de dollars et que le reste serait financé par les gouvernements provincial et fédéral.