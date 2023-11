Des livres chrétiens distribués dans des boîtes aux lettres de Moncton

Certains résidents de Moncton ont reçu récemment dans leurs boîtes aux lettres un livre chrétien partagés dans les milieux complotistes. Un citoyen juge qu'il s'agit « de la propagande religieuse ». Ni la maison d'édition ni le courant religieux disent savoir qui est l'expéditeur. Un chercheur croit qu'il s'agit d'un groupuscule à la marge du mouvement.

Début octobre, Brian Cormier découvre un livre de plus de 300 pages dans sa boîte aux lettres. Le résident du quartier de Lewisville à Moncton, est surpris : il n’a pas le souvenir de l’avoir commandé. Ce n’est pas non plus le genre de livres qu’il a l’habitude de lire.

Ce livre, publié pour la première fois en 1858, a été écrit par l'une des fondatrices de l'Église adventiste du septième jour, un courant issu du protestantisme. Ses fidèles croient qu'il faut se préparer au retour du Christ.

Dans cette œuvre fondatrice, l'auteure dénonce un complot du Vatican et de l'Église catholique accusés d'avoir corrompu le message de la Bible.

Dans la version distribuée dans les boîtes aux lettres, la quatrième de couverture a été actualisée pour lire l'actualité en fonction des enseignements du livre. Ce que l'auteure avait eu comme révélation en 1858 est en train de se réaliser maintenant selon certains croyants , analyse Alain Bouchard, sociologue des religions à l'Université Laval.

Il croit que que la distribution de ce livre est une initiative personnelle qui tranche avec ce courant religieux très intégré socialement et qui a rarement été en tension avec la société . Il n'y a pas beaucoup d'adventistes qui se referrent à ce livre là. Il n'est vraiment pas central dans leur foi de nos jours , poursuit Alain Bouchard.

L'Église adventiste revendique plus d’une dizaine de millions de fidèles partout dans le monde et 29 églises dans les Maritimes dont 13 au Nouveau-Brunswick.

L’église adventiste locale dit ne pas être responsable des envois

Dans un courriel, la fédération des Maritimes de l’Église adventiste assure que ni elle ni son église de Moncton ne sont responsables de ces envois.

Selon Alain Bouchard, les livres pourraient avoir été expédiés par un individu ou un groupuscule en marge de l'Église. Avec la COVID, on a vu une montée du complotisme partout. Cette vision d'un complot selon laquelle le Vatican a corrompu la bible et les États-Unis vient rejoindre du monde.

Ouvrir en mode plein écran Alain Bouchard, chargé de cours à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, explique que la stratégie de distribution massive d'un livre ou tract rencontre rarement beaucoup de succès. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Derrière ce livre se trouve la maison d'édition américaine Remnants Publications, spécialisée dans les livres chrétiens. Elle récolte notamment des dons pour faire de la distribution massive de The Great Controversy dans les grandes villes et dans certains États à travers les États-Unis , écrit-elle sur son site internet.

En ce qui concerne le Canada, Charlene Hall, directrice du développement de l’entreprise, assure que Remnant Publications n'est pas directement responsable de l'envoi.

Aux États-Unis, le monde peut nous appeler pour demander à ce qu’on les envoie gratuitement à tous ceux qui résident à tel code postal, c’est à ça que les donations servent. Au Canada, quelqu’un a dû les acheter, les faire livrer chez lui et les envoyer par la poste. Ce n’est pas illégal si Postes Canada le fait , poursuit Charlene Hall.

Elle dit ne pas savoir qui est l'expéditeur du livre.

Je l’ai mis à la poubelle , raconte un résident

Chez lui, Brian Cormier a fait quelques recherches sur internet pour en savoir plus sur le livre. Il en est ressorti frustré .

J’ai vu que c’est une tactique souvent utilisée par des groupes religieux aux États-Unis. C’est juste de la propagande religieuse. Ils essaient de convertir le monde. Je l’ai mis à la poubelle bleue pour le recyclage, je voulais pas donner ça à personne , affirme Brian Cormier.

En écrivant un message sur la page Facebook de son quartier, il s'est rendu compte qu’il est loin d'être le seul à avoir reçu ce colis. Des dizaines d’autres résidents de plusieurs quartiers ont partagé la même histoire.

Postes Canada dit ne pas pouvoir refuser de distribuer le livre

Pour savoir qui a déposé ce colis, Brian Cormier regarde sa caméra de vidéosurveillance et raconte avoir vu un facteur de Postes Canada le glisser dans sa boite aux lettres.

Je trouve ça ridicule, j’ai pas demandé à recevoir ça. Postes Canada ne devrait pas distribuer ça. Il devrait faire de la recherche avant d’accepter des contrats , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Postes Canada explique ne pas pouvoir refuser de distribuer un colis si l'objet ne fait pas partie de la liste des objets interdits. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

De son côté, la société des postes explique qu’elle ne peut refuser un objet que s’il est interdit par la loi.

Le contenu de cet envoi ne correspond pas à la définition d’un objet inadmissible selon ce règlement, et l’envoi a donc été accepté et livré , écrit dans un courriel un porte-parole de Postes Canada.

Les objets interdits sont, entre autres, des marchandises dangereuses, les articles émettant des odeurs désagréables , la nourriture périssable ou encore le matériel sexuellement explicite .

Postes Canada appelle les clients à contacter l'expéditeur ou s'en débarrasser.