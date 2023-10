Un résident de Hearst a décidé de partager sa passion pour Halloween et les films d’horreur avec la communauté en présentant sa première marche hantée.

Tous les soirs de 19 h à 21 h depuis jeudi dernier et jusqu’au jour de l’Halloween, mardi, Miguel Peck invite les gens à affronter le Pecker’s Fright Walk! dans le garage de sa résidence (au 501, rue Alexandra).

Ce n’est que le mois dernier qu’il a décidé d’aller de l’avant avec son projet, alors qu’il avait commencé à préparer quelques mannequins animés pour une fête d’Halloween familiale qu’il présente annuellement.

Après deux ou trois "props" (accessoires), je trouvais que ça allait bien, j’avais appris quelques affaires, moi et mon épouse on faisait des effets spéciaux, c’était le "fun" alors on a décidé d’aller jusqu’au bout et de présenter une marche hantée , affirme-t-il.

À partir de ce moment, Miguel Peck affirme qu’ils ont décidé d’acheter plus d’outils, de moteurs et de capteurs.

Ça a explosé. Au total je crois que j’ai 23 "props" (accessoires articulés) incluant ceux dehors. Initialement, je prévoyais juste en faire deux ou trois pour ma fête , indique-t-il en précisant que le tout lui a coûté un bon montant d’argent, soit au moins 10 000 $.

Ouvrir en mode plein écran Miguel Peck pose avec un des personnages de sa marche hantée, Jason Voorhees, de la série de films Vendredi 13. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Miguel Peck affirme qu’il a beaucoup appris sur la construction de ses accessoires grâce à des vidéos sur YouTube.

Publicité

Ça m’a donné les idées, les moteurs d'essuie-glace, les capteurs, comment les brancher ensemble , précise-t-il.

Les capteurs déclenchent du mouvement, du son et de la lumière

Tôt ou tard, tu vas avoir l’effet que tu veux , indique-t-il en soulignant qu’il faut du temps, de la patience et de l’imagination .

En plus de l’aide de son épouse, Miguel Peck affirme aussi avoir reçu un soutien d’autres membres de sa famille.

Pour faire peur et pour une cause

Le parcours de la marche hantée ne comprend aucun humain, seulement les accessoires animés.

Les mannequins sont des personnages de films d’horreur ou des monstres bien connus.

Les gens qui veulent être dans une maison hantée, je veux leur faire peur. J’aime bien les "jump-scares" (effroi à faire sursauter) , affirme Miguel Peck.

Ouvrir en mode plein écran L'épouse de Miguel Peck, Kristen, pose avec un des mannequins qui ont été fabriqués pour la marche hantée. Photo : Avec la permission de Miguel Peck

Pour profiter pleinement de l’expérience, il mentionne qu’il est préférable d’y aller seul ou à deux personnes seulement et de marcher lentement.

Publicité

Le jeune Sasha Lapointe affirme qu’il se sentait nerveux et qu’il a eu peur par moments, mais qu’il a grandement apprécié.

C’est vraiment cool, ce qu’ils ont fait , dit-il.

Même son de cloche du côté du jeune Connor Gillis. C’était très amusant et effrayant , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Miguel Peck pose devant certains de ses décors extérieurs qui sont aussi animés. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

En date de dimanche, une centaine de personnes ont effectué la marche.

Miguel Peck souligne que les gens aiment l’expérience et que la plupart d’entre eux font le parcours plus d’une fois.

Il s’attend à recevoir plusieurs personnes lundi soir et un bon groupe mardi soir, le soir de l’Halloween.

Les participants sont invités à prendre des friandises. Et s’ils le veulent, ils peuvent faire un don monétaire qui sera remis à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

En date de dimanche, Miguel Peck indique qu’il avait amassé 85 $.

Il envisage de présenter une nouvelle marche hantée l’an prochain s’il parvient à impliquer un plus grand nombre de personnes.

Par ailleurs, Miguel Peck souligne qu’il présentera quand même sa fête d’Halloween familiale ce samedi 4 novembre.