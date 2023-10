Ottawa bannit WeChat et Kaspersky de tous les téléphones du gouvernement

Après avoir interdit à ses employés d'utiliser TikTok sur les téléphones du gouvernement fédéral en février, voilà qu'Ottawa leur défend maintenant d'y installer l’application de média social chinois WeChat et l’antivirus Kaspersky Lab, d’origine russe.

C’est la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, qui en a fait l’annonce, lundi. Elle a expliqué que la dirigeante principale de l'information du Canada, Catherine Luelo, avait déterminé que la suite d'applications de WeChat et de Kaspersky présente un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité .

À compter du 30 octobre 2023, la suite d’applications WeChat et Kaspersky sera supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement. De plus, les utilisateurs et utilisatrices de ces appareils ne pourront plus télécharger ces applications à l’avenir , a précisé la ministre dans un communiqué.

Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données des applications WeChat et Kaspersky donnent un accès considérable au contenu de celui-ci , a prévenu la présidente du Conseil du Trésor.

Ouvrir en mode plein écran L'antivirus Kaspersky, d'origine russe, est aussi banni des cellulaires du gouvernement du Canada. Photo : AFP / PAU BARRENA

Le gouvernement fédéral affirme que c'est pour protéger l’intégrité de ses réseaux de données qu'il bannit ces deux applications des téléphones de ses milliers d’employés.

Cette décision vise aussi à se conformer à l’approche de nos partenaires de l’étranger , explique Ottawa.

WeChat est une application de réseau social, de messagerie et de paiement conçue par le géant chinois Tencent. WeChat compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Kaspersky, quant à elle, est une entreprise russe, fondée par Eugène Kaspersky et Natalya Kasperskaya, qui propose des logiciels antivirus et de cybersécurité.

La ministre Anand a assuré qu’en dépit des risques que représentent, aux yeux du gouvernement, ces deux applications contrôlées par des États considérés hostiles, rien ne permet à Ottawa de croire pour le moment que ses bases de données ont été compromises.

Le fédéral n’interdit toutefois pas aux Canadiens qui ne sont pas au service du gouvernement d’utiliser ces deux applications.

Le gouvernement recommande cependant à toutes les personnes qui utilisent ces applications de consulter les conseils en ligne du Centre de la sécurité des télécommunications pour évaluer les risques auxquels elles s’exposent.

Outil de désinformation

En août dernier, Affaires mondiales Canada avait révélé qu'une opération de désinformation menée sur le réseau WeChat avait diffusé de fausses informations sur le député conservateur Michael Chong.

Entre le 4 et le 13 mai 2023, un réseau coordonné de comptes de nouvelles de WeChat a présenté, partagé et amplifié un grand nombre de récits faux ou trompeurs au sujet de M. Chong , indique un communiqué de presse du gouvernement.