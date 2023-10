Danser dans le métavers, là où le handicap n’est pas le centre d'attention

Lorsque tout s’est arrêté avec la pandémie de COVID-19, des jeunes du Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine ont dû transposer leurs cours de danse en visioconférence. Voyant les bienfaits de cette formule, mais aussi ses limites, le chercheur Martin Lemay a souhaité pousser la note plus loin, avec le métavers.

En 2020, le professeur au Département des sciences de l’activité physique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a commencé, comme chercheur, à organiser des cours de danse pour des jeunes avec un handicap.

Au lieu de faire de la thérapie, en physio, ils viennent danser avec nous.

Cet art vivant a des bienfaits sur la motricité, comme l’équilibre, le déplacement dans l’espace et le contrôle des membres supérieurs, d’après le chercheur. Aux niveaux cognitif et psychosocial, c’est aussi très intéressant , ajoute-t-il, précisant que ses cours sont aussi un lieu d’échange social important pour ces personnes.

Ouvrir en mode plein écran Martin Lemay, professeur à l'UQAM, refuse d'appeler les cours de danse qu'il chapeaute de la « danse adaptée ». Pour lui, il s'agit de cours de danse comme les autres. Photo : Chu Sainte-Justine

Refusant de les priver de leurs séances dansantes en raison des mesures sanitaires, Martin Lemay a fait transférer la salle de classe en visioconférence. Le chercheur convient que cette solution de rechange n'est pas idéale – ça ne peut remplacer la dynamique des interactions avec une personne qui se trouve à côté de soi –, mais elle a tout de même permis de faire tomber certaines contraintes.

À commencer par les frontières terrestres : au lieu d’offrir des cours de danse seulement à un public montréalais, des gens de partout dans le monde pouvaient maintenant s’y joindre.

Avec le retour en présentiel, Martin Lemay trouvait dommage de laisser cette expérience de côté. Il a donc additionné et soustrait les limites et les bienfaits de la formule virtuelle, pour arriver à une solution à plus long terme : le métavers, un environnement numérique qui peut donner l’impression d’être avec les autres, même à 2000 km de distance.

Le Centre propose déjà des cours de danse en présentiel pour des jeunes vivant avec divers handicaps. Avec le métavers, l’objectif est d’offrir son expertise dans toutes les régions du Québec, ce qui lui procurera une reconnaissance unique dans le milieu de la danse , indique Martin Lemay.

Les gens sont égaux dans le métavers

Dans le métavers, les possibilités sont infinies. On peut créer de toutes pièces son avatar, selon ses goûts. On peut aussi faire danser les gens n’importe où, sur la plage, par exemple, un environnement plus laborieux dans le monde réel pour les personnes en fauteuil roulant.

Le numérique permet d’apporter ces perspectives intéressantes et différentes aux jeunes et aux personnes handicapées, d’après le chercheur.

Des garçons sont parfois gênés de danser. Dans le métavers, ils peuvent choisir leur avatar, un danseur urbain, par exemple [et combattre cette gêne] , explique-t-il.

D’autres craignent parfois qu’on ne voie que leur handicap en dansant, une contrainte moins présente en réalité virtuelle, selon lui.

Dans le métavers, ce qui importe, c’est ce qu’on apporte au niveau des mouvements de danse. On ne met pas l'accent sur le fauteuil roulant.

En jouant avec les paramètres de l’application, par exemple, les mouvements peuvent être amplifiés, au besoin, ou encore réduits. On peut prendre des jeunes sans handicap, les mettre en fauteuil roulant, afin de leur faire prendre conscience de ce que c’est de vivre dans cette situation .

Des tests dès l’hiver 2024

Le prototype du métavers dansant de Martin Lemay est développé avec la firme montréalaise OVA, en partenariat avec le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.

Une première cohorte de cinq personnes de 10 à 18 ans avec divers handicaps le mettra à l'épreuve cet hiver.

Des danseuses et danseurs professionnels, de même que des cliniciens et cliniciennes, seront au rendez-vous pour le tester, fournir leur avis, mais surtout récolter les commentaires de ces jeunes, qui pourront choisir les lieux, les ambiances sonores et les éléments visuels à intégrer à l'application.

Ce qu’on ne veut pas, c’est développer un jeu vidéo que je trouve vraiment cool, mais dont je suis le seul à trouver ça , lance Martin Lemay.

L’idée est de leur donner la parole, pour qu’ils nous disent ce que ça prend pour être un succès.

À partir des témoignages et des recommandations émises, trois environnements virtuels seront créés pour être testés dès l’été prochain.

Les résultats de cette recherche fourniront des informations clés pour les développeurs et développeuses d’applications de réalité virtuelle conçues pour les gens en situation de handicap.

À terme, la plateforme créée par l’équipe de Martin Lemay pourra même être utilisée par les Grands Ballets afin d’offrir des classes inclusives dans le métavers.