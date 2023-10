Des superhéros pour faire sourire les enfants hospitalisés

Si vous avez passé sur le boulevard Laurier, à Québec, et avez cru voir du coin de l'œil Batman et Spiderman en train de grimper le long de la bâtisse du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval, vous n’avez pas rêvé! En cette veille d'Halloween, les deux superhéros ont mis du baume sur le cœur des enfants hospitalisés.

Les policiers du Groupe tactique d’intervention (GTI) en ont certainement vu d’autres, mais la tâche était ardue avec la neige qui tombait sans relâche. Qu’importe le froid et les premiers flocons, Batman, vêtu de sa longue cape noire virevoltant au gré du vent, et Spiderman, tête en direction du sol pour l'exercice, ont agrippé chacun une corde et descendu en rappel la façade de l’hôpital.

Leur mission : divertir les enfants, mais surtout saluer leur courage.

Ouvrir en mode plein écran Des agents du Groupe tactique d’intervention ont descendu en rappel pour voir les enfants à travers les fenêtres. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Les deux superhéros s’arrêtaient quelques instants devant les grandes fenêtres de l’hôpital pour faire un signe de la main aux vrais héros du quotidien et parvenir à décrocher des sourires en cette journée grisâtre.

Malheureusement, les enfants qui sont hospitalisés n’auront pas la chance de faire la collecte de friandises dans les rues avec leurs amis , rappelle le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), David Poitras. Malgré une pause durant les années de pandémie, les policiers enfilent des costumes une fois par an dans le but de faire rêver les enfants hospitalisés et de les sortir, le temps d'une journée, de leur quotidien rythmé par les traitements.

C’est important pour nous, c’est vraiment une initiative en collaboration avec le CHU de Québec qui nous donne l’occasion de venir rencontrer les enfants malades.

À l’abri des regards, une équipe de policiers est allée à l’intérieur de l’établissement de santé pour distribuer des sucreries aux jeunes.

Ouvrir en mode plein écran L'initiative était en pause depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19, mais Spiderman et Batman ont répondu présents pour souligner l'Halloween cette année. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

On a vu de grands sourires de la part des enfants, c’est vraiment ça qu’on veut apporter , a conclu M. Poitras.

Avec les informations d'Alexane Drolet