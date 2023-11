L’épisode de poussée inflationniste et de demande de contrôle des prix n’est pas inédit au Canada. Dans les années 1970, comme on le constate en regardant ces quelques archives de Radio-Canada, la hausse de l’inflation s’est accélérée et le gouvernement du Canada a tenté de juguler le phénomène.

Un air de déjà-vu

Vous savez, ça coûte très cher vivre à Montréal maintenant. Disons dans tout le Canada en général.

Il devrait y avoir un contrôle des prix comme il devrait y avoir un contrôle des salaires.

4:38 Micro-trottoir avec l'animateur Simon Durivage sur la hausse de l'inflation en 1974

Ces opinions exprimées à l’animateur Simon Durivage de l’émission Consommateurs avertis n’ont pas été enregistrées ces dernières semaines.

Publicité

Ce micro-trottoir sur le coût de la vie et la hausse de l’inflation a été présenté lors de l’épisode de Consommateurs avertis du 4 septembre 1974.

Il faut rappeler que durant les années 1970, il y a eu un épisode de flambée inflationniste.

En 1972, le taux d'inflation au Canada se chiffrait à 5%.

En 1973 et en 1974, ce taux avait augmenté à 7,5% puis à 10,7%.

Il est peu étonnant dans ce contexte que les personnes interrogées par Simon Durivage se désolent du coût de la nourriture ou des chambres d’hôtel.

Publicité

La vigueur de l’inflation conduit le mouvement syndical à demander des hausses de rémunération substantielles.

Mais plusieurs, notamment dans le monde des affaires, s'opposent à ces demandes qui pourraient alimenter davantage la poussée inflationniste.

Dans certains secteurs de la population, on réclame un contrôle des prix et des salaires.

Ottawa réagit

À Ottawa, le gouvernement fédéral, que dirige Pierre Elliott Trudeau, semble ne pas vouloir intervenir.

Lors de la campagne électorale de l’été 1974, le chef du Parti libéral du Canada s’était même élevé contre une proposition de son vis-à-vis du Parti progressiste-conservateur du Canada, Robert Stanfield, d'adopter des mesures de contrôle des salaires et des prix.

Le 8 juillet 1974, le Parti libéral du Canada et Pierre Elliott Trudeau obtiennent un gouvernement majoritaire en partie parce qu’ils avaient promis de ne pas contrôler les salaires et les prix.

5:17 Annonce faite par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau sur le projet de loi anti-inflation

Mais comme on voit dans cet extrait d’une déclaration télévisée le 13 octobre 1975, le premier ministre Trudeau se ravise.

Pierre Elliott Trudeau annonce à la nation qu’il va faire adopter au Parlement du Canada un projet de loi anti-inflation qui contrôlera à la fois les salaires et les prix.

Le projet de loi ne tente cependant pas de contrôler ni les prix des produits alimentaires ni le prix des logements.

Toutes les composantes du gouvernement canadien devront s’y conformer ainsi que les 1500 entreprises les plus importantes du Canada, les avocats, les comptables, les ingénieurs et les médecins.

L’augmentation des salaires est limitée à 10%.

Des compressions budgétaires sont annoncées pour le gouvernement fédéral et une commission, dirigée par l’ex-ministre fédéral Jean-Luc Pépin, veillera à l’application de la loi.

Le premier ministre Trudeau a aussi demandé aux premiers ministres des gouvernements des 10 provinces canadiennes de se joindre à cette attaque anti-inflation.

L’effet de surprise est assez grand, d’autant plus que la mesure décidée par le premier ministre Trudeau entre en vigueur le soir même à minuit.

3:10 Micro-trottoir enregistré au lendemain de l'annonce par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau d'une loi anti-inflation

Le lendemain, 14 octobre 1975, un micro-trottoir préparé par le service des nouvelles de Radio-Canada montre que la population est assez divisée sur la loi anti-inflation décrétée par le gouvernement fédéral.

Cette mesure pour certains sera inopérante, d’autres la trouvent trop contraignante, d’autres estiment qu’elle arrive trop tard.

Une loi efficace?

9:03 Reportage du journaliste René Mailhot sur les résultats de la loi anti-inflation un an après son adoption

Le 12 octobre 1976, l’émission Le 60 présente un reportage du journaliste René Mailhot qui propose d'analyser l'impact de la loi anti-inflation du premier ministre Pierre Elliott Trudeau un an après son adoption.

L’émission Le 60 est animée par André Payette.

Dans leur grande majorité, les intervenants interviewés par le journaliste René Mailhot sont sceptiques quant à l’efficacité de la mesure prise par Ottawa.

Certes, le rythme de l’inflation a diminué.

Mais les analystes observent que le contexte international a beaucoup participé à ce changement de tendance et que la loi imposée par le gouvernement fédéral n’y a que peu contribué.

Certains critiquent par ailleurs la portée de la loi et l’influence néfaste que cette dernière a sur la performance des entreprises canadiennes et sur l’investissement étranger au Canada.

Les syndicats sont pour leur part outrés de la limite salariale fixée à 10%.

Cette tentative de contrôler l’inflation dans les années 1970 peut-elle nous éclairer sur la manière de lutter contre l’actuelle poussée inflationniste en ce début des années 2020?

En 1976, le taux d’inflation a baissé autour de 7,5%. Mais il est reparti à la hausse en 1977 pour atteindre un record de 12,5% en 1981.