Sécuriser le centre-ville appuiera les entreprises en difficulté, dit le maire de Winnipeg

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, affirme qu’il faut faire du centre-ville un espace plus sécuritaire et confortable pour appuyer les entreprises en difficulté, alors que les ventes de billets des Jets de Winnipeg ont diminué.

Seulement 11 000 personnes ont assisté au match des Jets mardi dernier au Centre Canada Life. L’équipe de hockey n’a jamais eu aussi peu de spectateurs depuis son retour dans la capitale manitobaine en 2011, sauf lors des années de restrictions sanitaires.

Plus d’activités positives au centre-ville augmenteront les probabilités d’investissement envers les Jets, a indiqué M. Gillingham vendredi lors d’une conférence de presse.

Le maire a ajouté qu'il en va de même pour le domaine des arts, qui subit de faibles ventes et une baisse d'achalandage.

Les gens veulent se sentir confiants et en sécurité lorsqu’ils sont au centre-ville. Ils veulent profiter de l’expérience. C’est la clé pour nous, les gouvernements, afin de créer un environnement qui renforce la confiance des investisseurs et des visiteurs envers notre communauté et surtout, notre centre-ville.

Selon lui, la santé du centre-ville est un point important pour tous, peu importe l'endroit où ils habitent.

Nous devons avoir un centre-ville qui est sain. Notre ville sera aussi forte que notre centre-ville.

2 M$ du gouvernement fédéral

Vendredi, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 2 millions de dollars dans quatre projets manitobains qui soutiennent les entreprises sociales et l'innovation en présence de tous les ordres de gouvernement.

Scott Gillingham soutient que cette annonce démontre une relation renouvelée entre le gouvernement municipal, provincial et fédéral depuis l’élection manitobaine du 3 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Une série d'investissements de plus de 100 millions de dollars a été annoncée pour les deux dernières années pour appuyer le centre-ville, ajoute le député et secrétaire parlementaire de Winnipeg, Terry Duguid (assis troisième à partir de la gauche). Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Selon le député et secrétaire parlementaire de Winnipeg, Terry Duguid, ces annonces ne sont que le début du travail collaboratif qui transformera le centre-ville de la capitale manitobaine.

Il ajoute qu’une série d'investissements de plus de 100 millions de dollars a été annoncée au cours des deux dernières années pour appuyer la région.

Avec les informations de Ian Froese