La microbrasserie Le Bockale voit grand!

La microbrasserie Le Bockale de Drummondville rêve maintenant de conquérir le monde. Son fondateur et copropriétaire, Michael Jean, vient de déployer ses ailes en Ontario où sont dorénavant brassées ses créations.

L'entreprise, spécialisée uniquement dans les bières sans alcool, souhaite ainsi se mesurer aux grands de l'industrie.

Le déménagement de la production en Ontario s'est avéré une décision difficile, mais nécessaire, soutient Michael Jean.

C'était tous des gens que j'aimais vraiment et qui nous ont amené là où on est. Par contre, dans la vie d'un entrepreneur, il faut prendre des décisions qui sont parfois difficiles.

Le fondateur et copropriétaire de la microbrasserie Le Bockale de Drummondville, Michael Jean Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Son partenaire d'affaires, Nicolas Duvernois, estime que la croissance du marché des produits sans alcool dans plusieurs pays démontre que l'entreprise peut espérer tirer son épingle du jeu.

Commençons déjà par être des leaders au Canada et peut-être aussi en Amérique du Nord avec les États-Unis et puis, par la suite, on verra. Je suis pas mal confiant que l'on va réussir à atteindre nos objectifs, on l'a toujours fait en terme d'entreprise , a ajouté le président de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois.

Le microbrasseur s'est récemment associé à l'entreprise Labatt pour distribuer ses produits.

Cette force de frappe, estiment ses propriétaires, demeure incontournable pour soutenir ce plan d'expansion.

