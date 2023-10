Des communautés autochtones et des chercheurs vont discuter de réconciliation et d’éducation à l’Université Laurentienne, dans le Grand Sudbury, dans le cadre d’un forum national l'an prochain.

Le Forum national sur la réconciliation de 2024 d’Universités Canada, qui devrait avoir lieu en juin 2024, aura comme objectif de mettre de l’avant les enjeux d’éducation des autochtones dans le cadre de la réconciliation.

Nous espérons faire mieux comprendre ce que les universités peuvent faire pour faire avancer le travail et l’incidence de la réconciliation , a indiqué le vice-recteur associé du Bureau de l’enseignement et des programmes autochtones à l’Université Laurentienne Dominic Beaudry.

Le forum aura lieu au Centre autochtone de partage et d’apprentissage de l’Université Laurentienne.

On prévoit de nombreux ateliers pour permettre le partage de connaissances et d’expériences.

Les organisateurs du forum prévoient la présence d’intervenants et de participants de partout au pays, ainsi que des représentants de communautés autochtones de la région.

L’avancement de l’éducation autochtone et de la réconciliation est une priorité absolue pour les universités canadiennes, et le Forum aide les universités à le faire efficacement et en collaboration , explique Philip Landon, président-directeur général par intérim d’Universités Canada.

Le programme complet du forum n’est pas encore connu pour le moment.