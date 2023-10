Le cri du cœur d’une chirurgienne de Magog reflète la réalité, dit le comité des usagers

La lettre écrite par une chirurgienne générale de Magog, Marie Sauvé, « reflète presque en totalité ce dont les chirurgiens pourraient témoigner », soutient le président du comité des usagers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, Claude Lemoine.

Dans cette lettre, la médecin de Magog s'excuse auprès de ses patients et accuse les différents ministres de la Santé qui se sont succédé d'avoir déshumanisé le système de santé au Québec. Mme Sauvé critique également le projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vise notamment la création de l'agence Santé Québec.

C'est une décentralisation, centralisatrice vers un nouvel organisme. Il faudra voir et ça nécessite beaucoup de prudence , renchérit Claude Lemoine. Le président indique que la lettre a été bien reçue par le comité des usagers.

Ça ne va pas de mieux en mieux.

Selon lui, l'accessibilité des soins reste le plus grand problème. Parce que la qualité des soins est là. Les usagers ne reçoivent pas en temps opportun les soins qu'ils mériteraient d'avoir et pour lesquels ils paient beaucoup d'impôt et de taxes.

Ouvrir en mode plein écran Claude Lemoine soutient que la lettre écrite par la médecin de Magog reflète la réalité. Photo : Radio-Canada

Une fois qu'on peut entrer dans le système de santé, la majorité des gens vont être très satisfaits, la grosse, grosse difficulté à notre avis, c'est d'avoir accès à ces soins-là , ajoute-t-il.

Il faut s'armer de patience. La chirurgie est un exemple typique de longs délais que nous on pourrait qualifiera d'inacceptables.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'a fait pas donné suite à notre demande d'entrevue pour l'instant.

Par courriel, le cabinet du ministre de la Santé répond qu' on est tous d’accord; un meilleur accès à notre réseau de la santé, c’est la priorité. L’objectif du projet de loi est justement d’implanter les meilleures pratiques partout au Québec et que chaque établissement puisse prendre ses décisions selon sa propre réalité. Avec le projet de loi 15, nous ramenons les décisions le plus près possibles des patients de chaque région afin d’avoir un réseau plus humain et plus efficace.

Avec les informations de Pierrick Pichette