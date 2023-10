Au terme de procédures judiciaires qui auront duré plus de trois ans, Patrice St-Amand a été déclaré coupable, lundi, de tentative de meurtre au palais de justice de La Tuque. L’homme était accusé d’avoir voulu tuer Sylvie Lachapelle, à l’Hôtel Central Parent, en 2020, en lui assénant une vingtaine de coups à la tête.

Le juge Simon Ricard a donc donné raison à la Couronne, pour qui le but de l’agression était véritablement de tuer l’ancienne conseillère municipale et propriétaire de l’hôtel. La défense plaidait de son côté que Patrice St-Amand était trop intoxiqué pour être conscient des conséquences possibles de ses gestes.

Le tribunal n’adhère pas à son histoire incohérente, invraisemblable et [mensongère].

L’accusé a souri lorsque le juge Simon Ricard a indiqué que la version de Patrice St-Amand n’était pas crédible.

Le juge ne croit pas Patrice St-Amand qui dit ne pas se souvenir de l’agression puisqu’il était trop intoxiqué par l’alcool et la drogue. Il est clair que l’accuse feint l’amnésie , a déclaré le juge Ricard.

Étant incapable de déterminer l’état d’ébriété de l’accusé, le juge Simon Ricard a analysé le comportement et les gestes de l'homme sur les images captées par la caméra de surveillance du bar. Il note que Patrice St-Amand se tient aisément debout sans perdre l’équilibre. Malgré qu’il porte de grosses bottes, ses déplacements sont rapides , a-t-il souligné. Le juge estime donc qu'il ne pouvait pas plaider l’intoxication pour expliquer son geste.

Le juge considère qu’il est aussi coupable de menaces de mort et d’avoir allumé un incendie au relais Chez Ti-Rouge. Il est également coupable d’avoir refusé d’immobiliser sa motoneige à la demande d’un policier.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait déjà fait savoir qu'il demanderait à ce que l'accusé soit déclaré délinquant dangereux.

Une preuve accablante

Pendant une virée du Nouvel An dans les sentiers de la Haute-Mauricie, Patrice St-Amand a ingéré une forte quantité d’alcool et de drogues. Il s’est notamment introduit par effraction dans un chalet pour trouver le sommeil et a incendié un relais de motoneige avant de se rendre à l’Hôtel Central où l’attaque s’est déroulée. Il a ensuite pris la fuite vers le chalet dans lequel il s’était infiltré et a tenté, selon lui, de mettre fin à ses jours en ouvrant le réservoir de propane.

Au cours du procès, l’homme a toutefois témoigné être bel et bien le motoneigiste qui apparait sur les images de la caméra de surveillance du bar de l’établissement, captée dans la nuit du 3 janvier 2020. Il a mentionné ne conserver aucun souvenir des événements.

La séquence a été décrite par le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Éric Thériault, comme étant les images les plus violentes et les plus odieuses qu’il ait visionnées dans sa carrière. On peut y voir un homme chauve donner un coup de poing au visage de Sylvie Lachapelle. Il s’en prend ensuite à une autre serveuse et à un homme qui tentaient de s’interposer. Identifié par les policiers comme étant Patrice St-Amand, l’homme retourne ensuite vers sa première victime et lui assène 18 coups de pied et deux coups de genou supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran L'Hôtel Central à Parent, en Haute-Mauricie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La poursuite a retenu les six derniers coups de pied, infligés alors que la propriétaire de l’établissement était inconsciente, pour déposer l’accusation de tentative de meurtre.

Au dernier jour du procès, l’avocate de Patrice St-Amand a invité le juge à le reconnaitre coupable des chefs d’accusation concernant les deux autres personnes frappées.

Important traumatisme

Sylvie Lachapelle a survécu à son agression, mais conserve de graves séquelles physiques et psychologiques. Elle a témoigné dans les premiers jours du procès ne garder aucun souvenir des événements.

Elle a dû subir d’importantes interventions chirurgicales après un traumatisme crânien. L’ex-conseillère municipale dit prendre jusqu’à 20 comprimés de médicaments par jour pour apaiser ses maux de tête.

Ouvrir en mode plein écran Sylvie Lachapelle à l'hôpital, quelques heures, après son agression. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie de la famille de Sylvie Lachapelle

Par ailleurs, les procédures judiciaires n’ont pas été de tout repos. Elles ont été reportées plus de 25 fois depuis l’arrestation de Patrice St-Amand, en 2020. Durant de longues périodes, il s’est représenté seul, allant même jusqu’à s’opposer systématiquement à tout ce qu’il lui était possible de contester, parfois sans même savoir pourquoi.

Patrice St-Amand a aussi été reconnu coupable dans le passé de six chefs d’accusation, dont voies de fait causant des lésions et menaces sur une infirmière auxiliaire de l’hôpital de Shawinigan. Il a été condamné à 16 mois de prison.

