Le transport des élèves se réorganise en raison de la grève des chauffeurs d’autobus

Parents et employés de soutien ont uni leurs forces pour gérer le transport des élèves lundi matin. La grève générale illimitée des chauffeurs d’autobus syndiqués à la CSN a créé de l’achalandage devant les établissements scolaires.

De nombreux parents ont dû reconduire leur jeune à l’école.

On doit s’adapter. Je viens porter ma petite fille, on comprend les revendications des chauffeurs d’autobus. On n’a pas le choix, il faut vivre avec , ont raconté des parents et grands-parents rencontrés à l’école secondaire L’Odyssée-Lafontaine.

Des employés se sont transformés en brigadiers lundi matin pour assurer la circulation autour de l’école.

La directrice adjointe, Marie-Julie Lavoie, lance un appel à la prudence.

C’est très passant, les automobilistes ne tiennent pas compte qu’ils sont dans une zone scolaire et ils ne respectent pas la limite de 30 km/h. On s'aperçoit même que des parents font demi-tour devant la cour sans problème , déplore-t-elle.

Les quelque 180 chauffeurs d’autobus scolaires ont déclaré la grève générale illimitée pour accélérer les négociations avec les centres de services scolaire des Rives-du-Saguenay et de La Jonquière.

Les syndiqués ont troqué le volant de leur autobus scolaires pour des drapeaux syndicaux aux piquets de grève. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Leur contrat de travail est échu depuis le 30 juin dernier et ils réclament des augmentations de salaire.

Ça n’a pas de bon sens 20 $ de l’heure pour avoir des petits jeunes avec nous, ce n’est pas des cannettes de bière qu’on a là!

Aucune date de retour au travail n’a été annoncée.

Certains parents s’arment donc de patience et ont développé des groupes d’entraide pour assurer le transport de leurs enfants.

Il y a d’autres syndicats en négociation alors ce n'est pas un automne facile, je m’attends à ce que ça dure un certain temps. Ce n’est pas évident.

La période du midi pourrait être plus chaotique qu’à l’habitude dans les écoles puisque les services de garde ne peuvent pas nécessairement accueillir les enfants qui ne sont pas inscrits d’habitude.

La situation s’annonce même compliquée dans les écoles secondaires.