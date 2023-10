Carla Beck reçoit un taux d’approbation de 94 % lors du congrès du NPD

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Carla Beck, a récolté 94 % d’appui de la part des membres de son parti lors d’un vote de confiance tenu pendant le congrès annuel du parti.

Selon la formation politique, les délégués ont constaté la plus grande croissance de nouveaux membres dans l'histoire du parti.

Les habitants de la Saskatchewan sont prêts pour le changement. Notre province a tellement de potentiel, mais le Parti saskatchewanais nous empêche d'avancer.

Notre parti est uni et prêt à offrir un avenir meilleur aux habitants de la Saskatchewan.

Dans un communiqué, le NPD affirme que le congrès s'est concentré sur l'unification de la province et sur la collaboration avec les dirigeants et les communautés de la province afin d'obtenir des résultats concrets en ce qui concerne la crise du coût de la vie et la crise des soins de santé.

Les gens commencent à voir clair dans la politique à l'américaine qui consiste à pointer du doigt , indique Carla Beck.

Ce parti se concentre sur les problèmes très concrets qui empêchent les habitants de la Saskatchewan de dormir, comme les soins de santé et le coût de la vie.

Un récent sondage réalisé par la société indépendante d'études de marché Insightrix montre que le parti de l'opposition se situe à 6 points du gouvernement de Scott Moe.

Le communiqué indique qu’il y a des majorités importantes de soutiens à Regina et à Saskatoon et un soutien croissant dans les communautés rurales.