De plus en plus difficile d’acheter une première maison à l’Î.-P.-É.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les professionnels de l'immobilier s'inquiètent de la hausse des prix, qui rend l'achat d'une première maison de plus en plus difficile.

Actuellement, si vous cherchez [pour] 200 000 dollars, vous ne trouverez malheureusement pas grand-chose. Thamara Paparoni, agente immobilière à l'Île-du-Prince-Édouard, affirme que le prix des maisons pour les nouveaux acheteurs a augmenté de 200 000 à 350 000 dollars depuis qu'elle a commencé à travailler en 2015. Et il faudra accepter de faire des travaux dans la maison , ajoute-t-elle.

Une recherche sur le site Realtor le montre : les maisons unifamiliales abordables sont rares. Dans une zone couvrant Charlottetown, Cornwall et Stratford, sur 239 maisons en vente le 30 octobre, seulement deux sont à moins de 300 000 dollars.

Les chiffres de l'Association des professionnels de l'immobilier de l'Île-du-Prince-Édouard confirment ce constat. Le prix d'une maison type a doublé entre 2013 et 2021, passant de 150 025 à 298 600 dollars environ.

Dans le même temps, le revenu médian n'a progressé que de 11,9 % dans la province, selon Statistiques Canada.

Francis Thériault, courtier hypothécaire et agent immobilier, partage le constat que les maisons abordables se font plus rares. Mais selon lui, le prix d'achat n'est pas la seule variable.

Pour Francis Thériault, courtier immobilier et propriétaire de PEI Agents Realty et de Maison Maritime House, la baisse des taux d'intérêt est un impératif pour aider les primo-accédants.

Oui le coût de vente est important, mais c'est comment on est en mesure de faire les paiements pour cette propriété-là , explique-t-il.

Ça ne fonctionne pas avec les banques pour obtenir du financement pour bien des acheteurs.

Christine Miley est également courtière hypothécaire. Elle estime aussi que l'accès à des prêts devient difficile, évoquant une crise de l'accessibilité financière à mettre en regard du niveau des loyers.

Je suis extrêmement frustrée lorsque je dois dire aux gens : "Désolé, vous savez, vous ne pouvez pas vous permettre de payer ce prêt hypothécaire de 1 500 dollars par mois, mais vous pouvez continuer à payer un loyer de 1 800 dollars par mois , raconte-t-elle.

Selon les professionnels, les acheteurs se tournent de plus en plus vers les condos, les maisons jumelées, des options moins chères qui permettent, malgré tout, de devenir propriétaire et de se constituer un capital.

Francis Thériault prévient qu'une forte baisse des prix n'est pas non plus souhaitable. Ce serait une catastrophe pour les gens , lance-t-il. On ne veut pas voir une baisse générale, ce n'est jamais bon lorsque ça baisse trop ou ça augmente trop , poursuit-il. Le courtier insiste sur la nécessité d'une baisse des taux d'intérêt, la solution la plus simple à court terme .

Avec des informations de CBC