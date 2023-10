Moisson Rimouski-Neigette souhaite déménager sur la rue Saint-Germain

Moisson Rimouski-Neigette souhaite déménager d'ici un an dans un nouveau local au coin des rues Saint-Germain Est et Julien-Réhel. Le projet est évalué à environ deux millions de dollars.

L'organisme dit être trop à l'étroit dans son local de la rue de l'Évêché.

Le nouvel emplacement permettrait à l'organisme de bénéficier d'une superficie quatre fois plus grande que son local actuel.

En conférence de presse lundi matin, la directrice générale de l'organisme, Marie-Eve St-Pierre, a affirmé que des denrées doivent être entreposées à l'extérieur des locaux principaux de Moisson Rimouski-Neigette.

Les entrepôts de Moisson Rimouski-Neigette débordent.

Une salle d'attente intérieure pourrait y être aménagée pour les bénéficiaires, de même que des espaces d'entreposage adéquat pour la quantité de denrées désormais distribuée et des bureaux pour les employés.

Ces derniers doivent présentement travailler dans leur salle de repos, faute d'espace.

Le local pourra aussi être mieux adapté aux personnes à mobilité réduite et, peut-être, permettre de plus grandes plages horaires pour les dépannages alimentaires.

Ça va tellement tout changer!

Marie-Eve St-Pierre soutient que cet agrandissement est nécessaire compte tenu de la grande augmentation dans le nombre de dépannages et de kilos de denrées distribuées depuis la fondation de l'organisme, il y a 31 ans, en 1992.

Plus de 9000 dépannages sont effectués et plus de 300 000 kilos de denrées sont désormais distribués annuellement.

Quand on fait un dépannage, on vient de bloquer les services en entier. On est plus capable de circuler dans Moisson [Rimouski-Neigette] , explique la directrice générale.

Les nouveaux locaux permettraient à l'organisme d'aménager une cuisine de production et une cuisine pour des ateliers, ce qui est impossible dans le local de la rue de l'Évêché. Les bénéficiaires doivent présentement circuler dans la cuisine lors des dépannages, faute d'espace.

Une campagne de financement à venir

Les coûts de déménagement et d'aménagement du nouveau local sont évalués à environ deux millions de dollars.

Une promesse de bail, conditionnelle à l'obtention du financement nécessaire au projet, a été signée avec le propriétaire du local du 192 rue Saint-Germain est.

Une campagne de sociofinancement doit notamment être lancée à la mi-janvier pour recueillir des fonds pour ce projet. L'objectif de cette campagne est de recueillir un montant de 100 000 dollars.

Moisson Rimouski-Neigette est aussi à la recherche de partenaires financiers pour arriver à recueillir les fonds nécessaires.

La responsable des communications et du financement pour Moisson Rimouski-Neigette, Justine Larocque, indique attendre des réponses d'ici les Fêtes au sujet de l'engagement de certains partenaires.