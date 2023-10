Confronté à une importante pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, le gouvernement du Québec met sur pied des formations accélérées et rémunérées dans le but de faire naître des vocations et de mieux répondre aux demandes de l'industrie en vue de l'été prochain.

Promise à de multiples reprises au cours des derniers mois, la création de ces nouveaux programmes sera confirmée en conférence de presse cet après-midi par François Legault, qui sera pour l'occasion accompagné des ministres Jean Boulet (Travail), Kateri Champagne Jourdain (Emploi) et Bernard Drainville (Éducation).

Il sera annoncé, selon des informations révélées par le Journal de Québec et confirmées par Radio-Canada, que des formations rapides et payées seront offertes dans les prochains mois afin d'accéder à cinq métiers de la construction où les besoins sont criants.

Le gouvernement espère ainsi recruter de 4000 à 5000 travailleurs capables d'œuvrer sur les chantiers dès 2024 : des ferblantiers, des menuisiers-charpentiers, des opérateurs de pelles mécaniques, des opérateurs d'équipements lourds et des frigoristes.

Les personnes intéressées auront jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire à l'une ou l'autre des formations, dont la durée variera de quatre à six mois. Elles recevront une rémunération de 750 $ par semaine.

Ouvrir en mode plein écran L'annonce de lundi en résumé. Photo : Radio-Canada

Pour éviter qu'ils se lancent dans la formation rapide, les élèves inscrits à des programmes comparables (mais plus longs) recevront une bourse variant de 9000 $ à 15 000 $.

Publicité

Limitée, la capacité d’accueil des programmes menant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en électricité et en plomberie sera également revue à la hausse.

Une bonne nouvelle pour l' ACQ

En entrevue à l'émission montréalaise Tout un matin, en amont de l'annonce, Guillaume Houle, responsable des affaires publiques à l'Association de la construction du Québec (ACQ), un regroupement d'employeurs, a estimé qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle .

Selon lui, tous les moyens sont bons pour attirer de la main-d'œuvre [dans l'industrie] , où l'on comptait l'été dernier pas loin de 11 000 postes vacants .

Bien sûr, les formations accélérées offertes par Québec seront forcément incomplètes, admet M. Houle, mais le système de compagnonnage en vigueur permettra d'accompagner les recrues sur les chantiers au cours des quatre années qui suivront leur diplomation, souligne-t-il.

Les puissants syndicats québécois de la construction, qui n'ont jamais caché leurs réticences par rapport aux réformes prônées par la Coalition avenir Québec (CAQ), n'ont pas encore réagi.

L'annonce de lundi survient un mois et demi après le départ de Diane Lemieux de la Commission de la construction du Québec (CCQ), qu'elle présidait depuis 12 ans. Elle a depuis été remplacée par Audrey Murray, qui avait déjà œuvré pendant près de 20 ans au sein de la CCQ , notamment à titre de vice-présidente au service à la clientèle et au développement. Mme Murray s'était portée candidate pour la CAQ l'an dernier dans la circonscription montréalaise de Maurice-Richard.

Avec les informations de Sébastien Bovet