Des hivers plus pluvieux et avec moins de neige

Dans les prochaines années, les précipitations devraient augmenter durant l'hiver en Gaspésie à cause des changements climatiques, mais ces précipitations auront tendance à tomber sous forme de pluie, et non de neige.

C'est ce qu'indiquent les modèles climatiques développés par le consortium sur les changements climatiques Ouranos dans son outil Portraits climatiques.

La Gaspésie devrait recevoir de manière générale moins de neige au cours des prochaines décennies, explique Christopher McCray, spécialiste en simulations et analyses climatiques pour Ouranos. Plus l’air est chaud en général, plus il y a de l’humidité. Mais à cause du réchauffement des températures, les précipitations vont de plus en plus avoir tendance à tomber sous forme de pluie , explique-t-il.

Lors de la publication de son rapport annuel, Avalanche Québec constatait une augmentation des périodes de redoux dans les dernières années dans les Chic-Chocs.

Une tendance qui est cohérente avec les changements climatiques que l’on vit, selon Christopher McCray. Il fait de plus en plus chaud en hiver. (...) Il y aura donc de plus en plus de jours où on dépassera parfois le seuil de 0°C , avertit-il.

Selon Christopher McCray, les changements dans les précipitations dépendent aussi de l’altitude. Dans les montagnes, ça va être un peu plus complexe, parce que dans les plus hautes altitudes, il va continuer à faire assez régulièrement en dessous de 0°C. Et donc il y aura encore pas mal de neige. Les diminutions vont être moins drastiques, plus on va en hauteur , raconte-t-il.

On va avoir une augmentation de la neige à court terme et une diminution plus loin dans le futur.

Christopher McCray rappelle qu’au final l’ampleur des changements de précipitations à long terme va dépendre des décisions politiques pour réduire les émissions de gaz à effets de serre.