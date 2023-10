La mairesse de Sherbrooke en arrêt de travail pour une durée indéterminée

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, sera en arrêt de travail pour une durée indéterminée.

Cette annonce a été faite lundi en fin d'avant-midi à l'hôtel de ville, en l'absence d'Évelyne Beaudin.

J’espère que cette pause, qui m’est recommandée par mon médecin, ne sera pas trop longue. Néanmoins, elle m’apparaît judicieuse en ce moment, car je veux éviter un état d’épuisement qui serait trop important et trop difficile à surmonter , a écrit la mairesse dans une lettre qui a été lue par le conseiller Raïs Kibonge, qui assurera le rôle de maire suppléant.

Il est possible que vous m’ayez vue dans les derniers jours dans des activités publiques ou privées et que vous trouviez que j’avais l’air bien. C’était peut-être le cas; néanmoins, il ne faut jamais oublier qu’en politique, on est plus souvent qu’autrement dans des situations qui demandent de performer , a-t-elle ajouté dans sa lettre.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Thomas Deshaies