GM et les Travailleurs unis de l’automobile parviennent à un accord de principe

Les milliers de travailleurs actuellement en grève chez GM pourraient rentrer au travail bientôt à la suite d’une entente de principe intervenue entre le géant américain de l’automobile et le syndicat des Travailleurs unis de l’automobile (United Auto Workers).

Selon la chaîne CNN, ni le syndicat ni la direction de General Motors n’ont officiellement confirmé cet accord pour le moment.

Les termes de l'accord ne sont pas encore connus, mais on s'attend à ce qu'il s'inspire des ententes déjà annoncées chez Ford et Stellantis, notamment une augmentation immédiate de 11 % du salaire horaire le plus élevé, des augmentations de salaire supplémentaires totalisant 14 % pendant les quatre ans et demi de la durée de la convention collective, ainsi qu'un retour de l'ajustement au coût de la vie destiné à protéger les travailleurs contre l'inflation.

L’agence économique Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier , estime que cet accord pourrait mettre fin aux débrayages majeurs qui perturbent la production automobile américaine depuis six semaines.

Les trois ententes de principe doivent encore être ratifiées par les syndiqués avant d'entrer en vigueur. Il est toujours possible que les travailleurs d'un ou de plusieurs constructeurs votent contre l'accord de principe, ce qui entraînerait une reprise de la grève dans cette entreprise.

Ouvrir en mode plein écran Les conventions collectives des employés canadiens des trois grands constructeurs américains du secteur automobile expiraient en septembre. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Outre General Motors, les constructeurs Ford et Stellantis (anciennement Chrysler) ont également été touchés par des débrayages qui ont mobilisé près de 50 000 travailleurs dans les usines des trois constructeurs qui négocient tous avec les Travailleurs unis de l'automobile pour le renouvellement des contrats de travail.

Lors de la présentation des plus récents résultats trimestriels de Ford, le constructeur de Dearborn, au Michigan, avait estimé que la grève lui avait coûté 1,3 milliard de dollars américains.

En ce qui a trait aux ententes conclues chez Ford et Stellantis, elles prévoient entre autres des hauses salariales de 25 % d'ici 2028. Les syndiqués réclamaient 40 % alors que les constructeur proposaient 9 % dans leur offre initiale.

Les accords comportent aussi des mesures d'ajustement au coût de la vie, des avantages sociaux et des améliorations pour les retraités.

Le syndicat a entamé cette grève simultanément contre les trois constructeurs automobiles le 15 septembre, ce qui en a fait la plus longue grève de l'automobile aux États-Unis depuis 25 ans. Les arrêts de travail qui ont commencé dans une usine d'assemblage de chaque constructeur ont ensuite été étendus à six reprises pour accroître la pression sur les trois employeurs.

Le président américain Joe Biden, qui s'était rendu sur un piquet de grève devant une usine GM à la fin septembre pour exprimer sa solidarité avec les travailleurs, a salué ces accords successifs.

Avec les informations de CNN et Bloomberg