D’ici à ce que les 46 maisons des aînés et alternatives du Québec soient livrées, le gouvernement provincial compte mener de front un autre chantier majeur : rénover les CHSLD les plus délabrés.

Ces établissements de santé vieillissants ont d’ailleurs déjà été identifiés selon la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger. Elle a par ailleurs confirmé que des CHSLD du Bas-Saint-Laurent font partie du lot, sans toutefois révéler lesquels. Ceux qui ont été ciblés sont maintenant évalués par le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le CISSS du Bas-Saint-Laurent, selon Mme Bélanger.

Nous allons reconstruire des CHSLD, parmi les plus vétustes au Québec , a déclaré la ministre en marge de l’inauguration officielle de la Maison des aînés et alternative de Rimouski, lundi matin.

On n’attendra pas que les 46 maisons des aînés soient construites, on est en même temps en train d’identifier là où il y a urgence d’agir, en fonction - très important - de la démographie, donc du nombre de personnes de 65 ans et plus, 70 ans et plus dans une région.

Quand nous allons reconstruire les CHSLD , en même temps, on va se poser la question : tant qu’à reconstruire, est-ce qu’on ajoute des places ? laisse tomber Sonia Bélanger. Elle ajoute que l’esprit des maisons des aînés sera reproduit et inspirera le design de ces rénovations.

Mme Bélanger parle d’un changement profond du modèle d’hébergement. Il n’y en aura plus éventuellement de CHSLD au Québec. On est vraiment en train de transformer l’architecture, les lieux physiques, la philosophie, l’approche , mentionne-t-elle.

Des maisonnées chaleureuses

D’ici la fin de la semaine, 24 résidents auront intégré la toute nouvelle Maison des aînés et alternative de Rimouski. La totalité des 72 usagers sera installée avant la période des Fêtes dans les six maisonnées de l’établissement.

Ouvrir en mode plein écran La salle commune de l'une des six maisonnées que compte la Maison des aînés de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Chaque maisonnée accueillera 12 résidents et regroupera des personnes avec des besoins similaires. Le tarif imposé mensuellement sera le même qu’en CHSLD et les critères d’admission sont sensiblement identiques, à une exception près. Il n’y a qu’une seule clientèle qui n’est pas apte à venir ici. C’est une clientèle avec des problèmes cognitifs importants et des troubles de comportement, qui frappent , explique le directeur de l’hébergement longue durée au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Frédéric Gagnon.

La cuisine de chaque maisonnée n’a rien d’institutionnel. Il est facile d’y imaginer une famille en train de cuisiner. Et c’est justement le but, selon la ministre Sonia Bélanger. Les proches aidants sont appelés à y passer beaucoup de temps et tout a été pensé aussi pour eux. S’ils ont le goût de faire des biscuits dans le temps des fêtes, ils peuvent , ajoute-t-elle. En cas de besoin, un lit d’appoint peut être ajouté dans la chambre d’un usager et le bâtiment peut accueillir provisoirement de la famille de l’extérieur en visite.

Ouvrir en mode plein écran Les chambres de la Maison des aînés de Rimouski sont spacieuses et permettent d'accueillir un lit d'appoint au besoin. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

En dessous du budget prévu

La Maison des aînés et alternative de Rimouski a coûté 50,7M $ alors qu’un budget de 53,2M $ avait été prévu. La ministre Sonia Bélanger indique que la construction de l’édifice s’est amorcée après la pandémie, au moment où le coût des matériaux s’est stabilisé. Il y a toujours une conjoncture économique au moment où on commence la construction , laisse-t-elle tomber.

Même si le montant d’argent consacré à la construction de ce type d’hébergement a été critiqué sur la place publique, la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, estime que chaque sou du projet en valait la peine. C’est d’investir dans les gens qui ont construit le Québec d’aujourd’hui puis je pense que c’est important de le faire , souligne-t-elle.

Celle qui est aussi ministre des Ressources naturelles et des Forêts a rappelé qu’il y a un coût qui vient avec l’intention de mettre l’usager au cœur des services.