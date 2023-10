Tentative de vol dans une compagnie de location de voitures

La police de la région de Niagara enquête sur une tentative de vol survenue dans une succursale d’une compagnie de location de voitures à St. Catharines.

Vers 8 h 30, lundi, un homme brandissant un fusil est entré dans la succursale d’Enterprise Truck Rental située au 304 rue Lake. Il a menacé les personnes à l’intérieur et demandé les clés d’un véhicule.

Le suspect a ensuite pris la fuite sans voiture.

Le suspect recherché par la police de la région de Niagara serait un homme portant un masque rouge avec un motif blanc. Au moment des faits, la personne portait un chandail à capuchon noir et un pantalon noir. Le suspect porterait aussi des lunettes fumées foncées.

Un peu plus tôt lundi matin, les résidents et commerces ont été demandés de respecter un avis de s'abriter sur place dans le secteur des rues Lake et Scott. La police a levé cet avis vers 10 h 20.